海陸中士持五星旗拍投共片 橋檢起訴建請重判

（中央社記者洪學廣高雄9日電）海軍陸戰隊陳姓中士因缺錢拍攝手持五星旗投共影片，傳給中國人士換取20萬元報酬，又陸續出賣軍方機密，橋檢偵結後依違反國安法、貪污等罪起訴，建請從重量刑。

橋頭地檢署今天上午指出，陳男自民國106年起在海軍陸戰隊某單位擔任中士，自去年1月起在網路上結識暱稱「吉祥」的中國人士，並為取得高額報酬，先是在去年2月至3月間於高雄市楠梓區住處，依指示手持五星旗拍攝影片，內容為承認台灣屬中國大陸、表達效忠中國大陸等語，換取新台幣20萬元報酬，作為拍攝投共影片及表示認同中共立場對價。

陳男去年5月至6月間又利用職務機會，查知軍方編裝武器、AAV型兩棲突擊車性能、諸元、保養紀錄簿及每日保養紀錄表等文書、電磁紀錄，並以手機翻拍後傳送。同年7月間再將總統秘密前往左營營區視察消息告知「吉祥」，藉此收受1萬元賄賂。

去年7月間，陳男又將漢光演習和無人機回報格式等文書、電磁紀錄，透過通訊軟體LINE傳送給「吉祥」，但尚未取得對價。

檢調單位獲報後，由橋頭地檢署主任檢察官陳竹君、檢察官周韋志指揮法務部調查局高雄市調查處、憲兵指揮部高雄憲兵隊搜索拘提，全案偵結後依涉犯國家安全法、貪污治罪條例及刑法洩密等罪，將陳男依法提起公訴。

檢方審酌，被告身為現役軍職人員，職司國防安全，竟因一己私利，拍攝投共影片並多次洩漏軍事及國家安全敏感資訊，嚴重危害國家安全與軍隊紀律，建請法院審酌其犯行情節，依法從重量刑，以儆效尤。

橋頭地檢署強調，檢調經積極溯源，已另執行搜索並拘提多名現、退役軍人到案，並經橋頭地方法院裁准多名軍人羈押。（編輯：龍柏安）1150109