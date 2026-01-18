海陸中士持五星旗拍投敵片 幕後與林宸佑有關

綽號「馬德」的中天新聞記者林宸佑，以犀利提問在網路爆紅，沒想到卻被查出，涉嫌違反國安法，遭收押禁見，橋頭地檢署表示，這波搜索範圍，包括林宸佑以及9名現、退役軍人，調查發現，林宸佑涉嫌提供數千元到數萬元的金額給現役軍人，換取軍事資料，再交付對岸，法院裁定收押禁見，週六（17日）晚間8點多，林宸佑與其他被收押涉案人從地檢署坐上囚車，被押往看守所收押。

中天電視台記者林宸佑被依涉犯《國安法》、《貪汙治罪條例》羈押禁見。圖／台視新聞

職務之便擔任「中間人」 涉收對岸錢財獲取情資

全案緣起是，檢調鎖定一名陳姓海陸中士為了20萬手持五星旗拍攝投敵影片，日前依涉犯國家安全法等案起訴，進一步溯源追查發現，幕後影武者與林宸佑有關。

橋頭地檢署北上執行搜索，將人帶回高雄，檢方指控林宸佑利用媒體職務之便，擔任「中間人」的角色，以現金收買現役及退役軍人，刺探蒐集軍事機密資料後，交付給對岸人士，懷疑他涉嫌擔任統戰白手套。

林宸佑涉犯國安法！ 國防部：聯防機制即蒐即辦

林宸佑綽號「馬德」，經營網路社群、粉絲不少，工作時以貼身採訪追問方式聞名，但經常與綠營政治人物產生衝突。對於本案，中天發聲明表示，對案情毫無所悉、無可回應，希望司法公正審理，勿枉勿縱，也澄清外傳中天遭搜索並非事實。

國防部副發言人喬福駿則回應，循線查獲相關人員涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。

※未經判決確定者，應推定為無罪

高雄／綜合報導 責任編輯／網路中心

