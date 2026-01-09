海陸中士收紅錢！洩露「漢光演習」總統行程…還抖出AAV7、無人機資訊

記者陳弘逸／高雄報導

漢光演習AAV7兩棲突擊車。（示意圖／資料照）

高雄陳姓男中士在海軍陸戰隊服役期間，因缺錢遭中國吸收，為了20萬報酬，手持五星旗拍攝影片並表達效忠中國；嚐到甜頭之後，竟食髓知味，又為1萬元報酬，配合對方洩露軍方AAV7兩棲突擊車、無人機資訊，還跟對岸透露總統視察左營營區的消息，此案遭揭露後，被檢方依法起訴，並建請法院從重量刑，宣告沒收或追徵21萬犯罪所得。

憲兵偵辦此案時，陳男坦承，依對方指示拿五星旗念提供的宣示台詞，內容為大約是承認台灣是中國大陸的，然後效忠中國大陸，大致就是投共的意思，因缺錢就同意拍攝投共影片換取報酬，且影片回傳，就可以拿到20萬元。

陳男說，對方聲音很像香港人的口音，還有索取國軍關於AAV7兩棲突擊車的車輛諸元性能資料；因先前嚐到甜頭，竟食髓知味，拍給該兩棲突擊車保養紀錄簿的範例回傳。

此外，中方人員還問及漢光演習相關資訊；陳男則透露，賴總統有來營區，隊長有宣導總統要來；便提供群組對話截圖及一些無人機的回報格式。

為偵辦此案，辦案人員將相關資訊函詢國防部，國防部回函，相關文件未涉及國家機密保護法及施行細則、軍事機密與國防秘密種類範圍等級，屬於國軍內部公務資料，未對外公開。

此案，檢方將陳男依貪污治罪條例對於違背職務之行為期約收受賄賂、國家安全法為大陸地區洩漏、交付公務上應秘密文書電磁紀錄、刑法公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密之文書、消息罪起訴。

檢方認為，陳男身為軍人，應負起守衛國家安全之重責，竟為一私利罔顧國家安全，任意交付職掌的秘密文書及拍攝投共影片給中國人士，嚴重危害國家安全及守衛國家之重責，向法院建請從重量刑。

陳男不法所得部分，拍攝「投共」影片，獲20萬元報酬，洩露總統未公開行程、軍備資料獲1萬元報酬，將宣告沒收或追徵，另沒收扣案2支手機。

