海陸中士收21萬「舉五星旗喊效忠」！洩總統行蹤、漢光演習等機密 檢起訴求重刑

高雄市一名海軍陸戰隊陳姓中士在服役期間，因資金需求涉嫌勾結中國大陸人士，不僅多次外洩軍事與國安機密，還拍攝「投共影片」表態效忠，共換取報酬新台幣21萬元。橋頭地檢署於今（9）日偵查終結，認定陳男涉犯《國家安全法》、《貪污治罪條例》及《刑法》洩密等罪嫌，依法提起公訴，並建請法院從重量刑，以維護國家安全。

海軍陸戰隊陳姓中士為21萬元報酬，不僅拍攝「投共影片」，還涉洩漏軍機給中國，橋頭地檢署今（9）日偵結起訴。 （圖／翻攝Google Map）

檢方指出，陳男自2017年底起任職海軍陸戰隊某單位，位階中士，於2025年1月初因資金需求，透過網路結識一名暱稱「吉祥」的中國籍人士，期間對方以金錢利誘，要求陳男配合拍攝投共影片，陳男在同年2月至3月間，於高雄市楠梓區住處，依指示手持五星旗拍攝影片，內容包括「承認台灣隸屬中國」、「表達效忠中共」等語，陳男將影片傳送給「吉祥」後，對方分兩次匯款，共支付新台幣20萬元作為報酬。

另外，陳男在去年5、6月間，利用職務之便蒐集、外洩軍事機密，他以手機偷拍軍方編裝武器AAV型兩棲突擊車的相關性能、規格、保養紀錄簿等文書資料，透過Telegram傳給「吉祥」；隨後陳男又於7月15日，將總統前往左營營區視察的機密行程，透過LINE外洩，並於當天收到新台幣1萬元酬勞。

檢方表示，陳男於7月21日亦曾將漢光調研演習內容、無人機回報格式等敏感資料洩漏給對方，雖尚未取得對價即遭查獲，但已構成洩密要件。檢方痛批，陳男身為現役軍人，肩負保家衛國重責，卻因一己私利，拍攝投共影片並多次洩漏軍事與國安機密，行為嚴重破壞軍紀、危害國家安全，因此依《國家安全法》、《貪污治罪條例》及《刑法》洩密等罪嫌提起公訴，建請法院從重量刑，以儆效尤。

