海陸中士洩漢光演習內容、拍投共影片 橋檢起訴請求從重量刑 9

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

海軍陸戰隊登陸戰車大隊運輸車第三中隊陳姓中士，因有資金需求，在網路上結識暱稱「吉祥」的大陸人士，接受對方賄賂後，不但拍攝認同中共及拍攝投共影片，還外洩總統到左營營區視察的消息，橋頭地檢署偵查後，日前依違背職務之行為期約收受賄賂、違反國家安全法等罪嫌起訴陳男，並建議法院予從重量刑，以儆效尤。

檢方調查，陳姓中士114年1月起因有資金需求，因在網路上結識暱稱「吉祥」的大陸人士，竟在收受對方賄款後，於114年2月至3月間，在高雄市楠梓區青埔街住處，應暱稱「吉祥」之人要求手持五星旗，拍攝內容為：承認臺灣是中國大陸的，效忠中國大陸等內容影片，明確許諾效忠中國大陸，因而獲得「吉祥」合計匯款20萬元的報酬。

廣告 廣告

陳男於114年5、6月間將職務上之機會查知屬於應秘密之軍方編裝武器、AAV型兩棲突擊車之性能、諸元、保養紀錄簿、每日保養記錄表等之文書、電磁紀錄等，以手機拍攝成數位照片，用通訊軟體telegram將這些資料傳送予綽號「吉祥」之人。

又於114年7月15日17時許，將職務上之機會查知屬於應秘密之總統前來左營營區視察之消息等，而違背職務用通訊軟體LINE將消息傳送予綽號「吉祥」之人知悉，綽號「吉祥」之人則於114年7月15日匯款1萬元到陳男的高雄農會帳戶。

陳男又於114年7月21日16時許，將職務上之機會查知屬於應秘密之漢光調研演習內容、無人機回報格式等文書、電磁紀錄等，而違背職務用通訊軟體LINE將前開資料傳送予綽號「吉祥」之人，但是尚未取得對價。

檢察官認陳男涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之對於違背職務之行為期約收受賄賂、國家安全法第2條第2款為大陸地區洩漏、交付公務上應秘密文書電磁紀錄、刑法第132條第1項之公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密之文書、消息罪嫌，依法起訴。

同時，審酌陳男身為軍人，當負起守衛國家安全之重責，竟為一私利罔顧國家安

全，任意交付職務上所掌之應秘密文書及拍攝投共影片予大陸人士，嚴重危害國家安全及守衛國家之重責，請予從重量刑，以儆效尤。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

「斬下賴清德的狗頭」 館長陳之漢被依恐嚇危害安全起訴

楓木板夾藏大麻花 外逃毒販陳縱緯追緝押返

【文章轉載請註明出處】