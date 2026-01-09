海陸中士為20萬手揮五星旗喊「效忠祖國」！橋檢依國安法起訴

陳姓海陸中士為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片，橋頭地檢署今偵結起訴。 圖：取自法務部

[Newtalk新聞] 橋頭地檢署偵辦共諜滲透案，海軍陸戰隊一名陳姓中士因缺錢花用，拍攝「投共影片」表態效忠，在家中揮舞五星旗宣誓效忠，還多次外洩軍事與國安機密換取報酬，橋頭地檢署今偵查終結，依貪污及違反《國家安全法》等罪嫌將陳男提起公訴，並建請法院從重量刑。

檢方指出，陳男自2017年底起任職於海軍陸戰隊某單位，擔任中士，去年1月因缺錢花用並在網路上認識暱稱「吉祥」之中國人士，去年2月至3月間，陳男於高雄楠梓住處內，依對方指示手持五星旗拍攝影片，內容包括承認台灣隸屬中國、表態效忠中共等語，報酬為新台幣20萬元。

去年5～7月期間，陳男更將總統視察營區的敏感行程，獲1萬元報酬，還把AAV7兩棲突擊車機密，包括性能、規格、保養紀錄簿檔案都拍照傳給對方，隨後將漢光調研演習內容、無人機回報格式等文書、電磁紀錄提供予「吉祥」，但尚未取得對價。

檢方痛批，陳男身為現役軍人，肩負保家衛國重責，卻因一己私利，拍攝投共影片並多次洩漏軍事與國安機密，行為嚴重破壞軍紀、危害國家安全，涉犯貪污治罪條例違背職務之行為期約收受賄賂、國家安全法為大陸地區洩漏、交付公務上應秘密文件嚴重危害國家安全與軍隊紀律，建請法院從重量刑。

