海陸中士「為20萬當賣國賊」！外公震驚又心痛：怕他學壞才送去當兵

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

海軍陸戰隊28歲陳姓中士，因涉嫌外洩軍事與國安機密，前後共收取約21萬元報酬，遭橋頭地檢收押禁見。消息曝光後，陳男住在南投的外公昨（18）日受訪時數度哽咽，當初是「怕他學壞」才鼓勵外孫投身軍旅，沒想到如今卻成為共諜，讓全家人震驚又心痛。

海軍陸戰隊28歲陳姓中士涉嫌外洩軍事與國安機密，前後共收取約21萬元報酬（示意圖／翻攝自國防部發言人臉書）

陳姓中士出身南投單親家庭，外公表示，外孫國中畢業後，家人擔心他年少誤入歧途，特地送到外地念書，高中畢業後再引導他當職業軍人，希望能有穩定收入與生活：「真的想不通，怎麼會去當共諜」。

外公與親友透露，陳男雖服役近10年，卻幾乎沒有存款，時常喊缺錢，甚至向地下錢莊借貸，親友與同袍都知道他到處借錢，家人也曾出面幫忙還債，但他始終不願說明實際金錢去向。檢方研判，沉重的經濟壓力，正是他遭中共吸收、一步步「賣台換錢」的主因。

令人諷刺的是，陳男過去曾在臉書貼出身穿海軍陸戰隊軍裝的照片，並寫下「寧可正而不足，不可邪而有餘」，如今卻為了區區20萬出賣國家。檢方也已循線向上追查，陸續揪出包含媒體從業人員在內的涉案對象，案件仍持續擴大偵辦中。

