海陸中尉藉檢查槍枝時自裁身亡 陸戰隊：深表遺憾、全力配合調查
位於高雄的海軍陸戰隊指揮部，週五（11/29）晚間發生一名軍官以制式槍枝自裁的不幸事件。海軍陸戰隊證實，該指揮部許姓中尉於11/29晚間約19時，以檢查槍枝及彈藥名義，取得械彈結合後，於哨亭內擊發身亡。
海軍陸戰隊表示，單位於第一時間即封鎖現場，配合檢警調查；並同步聯繫家屬，檢派高階幹部協處。
海軍陸戰隊強調，對於同袍傷損深表哀痛，將全力配合調查、釐清肇因。
