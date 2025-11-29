海陸中尉藉檢查槍枝時自裁身亡 陸戰隊：深表遺憾、全力配合調查

南部中心／陳凱茂、陳姵妡 高雄報導海鯤號上午八點多，第五次出海測試，雖然連續兩天出海，軍事迷熱情不減，不只到場拉紅布條鼓勵，還有人搖旗吶喊打氣，相當熱情，甚至有軍事迷特地帶著繪畫用具，在港邊畫畫，保存海鯤號的身影。海鯤號第五次出海測試，仍有許多軍事迷特地到場加油，還有軍事迷帶繪畫用品來畫海鯤號。（圖／民視新聞）軍事迷：「台船加油。」軍事迷在岸邊揮舞旗幟，拉起紅布條，大聲替海鯤號加油，同時還有軍事迷，帶著繪畫用品，來到港邊畫下海鯤號身影。軍事迷：「透過這樣的方式，來認識這個議題，也把這個議題帶回去，大家一起來認識它，討論它。」雖然天氣有些灰濛濛，但海鯤號仍準時進行第五次出海測試，在海軍陸戰隊突擊艇、海巡跟台船工作船，護送下出港，預計再次進行浮航測試，做最後階段的調校。軍事專家紀東昀：「昨天測試非常的順利，從早上八點半到下午五點半，整個時程他們非常的緊湊，幾乎把所有所需要，運用到所有的裝備設備，全部都測試完畢，今天才有辦法緊接著進行，第五次的出海測試。」台船公司表示，海鯤號已順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。（圖／民視新聞）海鯤號在周四進行第四次海測，早上出航，直到天色漸暗才返航，台船公司表示，目前已順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試，其餘浮航測試項目規劃將於近期執行，何時能進行潛航測試，也引起外界關注。軍事專家紀東昀：「就是模擬在潛航狀態，所要做的相關科目，都會在今天先做一個練習，一個預演，然後來方便在短期內，安排潛航測試，是最重要的整個全艦水密狀態，所以之前傳出來有什麼樣滲漏的情況，相信都已經沒有這個狀況，而且相信之前也是誤傳。」也因海鯤號，原訂在11月底交艦的計畫確定延宕，恐面臨依約計罰，現在台船連續在一周內出海兩次，把握時間進行海測，要盡速規劃下一階段的潛航測試，力拚盡早進入交艦程序。原文出處：國艦國造！ 「海鯤號」今第5次海測 軍事迷搖旗鼓勵超熱情 更多民視新聞報導不滿台灣軍購？配合中艦「聯合戰備警巡」 國防部偵獲23架軍機擾台何鷹鷺穿綠衣喊退黨 鄭麗文：KMT是有制度的政黨交艦計畫延遲 海鯤號再度出海進行第4次測試

民視影音 ・ 1 天前