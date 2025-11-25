海陸大餐「自己走來」！服務生急到快哭 謝金燕一句「放著吧」霸氣救場

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

藝人「姐姐」謝金燕雖已 50 歲，但火辣形象與爽朗個性始終深受粉絲喜愛。她23日晚在社群分享一段外出用餐時的小插曲，透露自己被誤送上餐廳最高價的海陸套餐，服務生緊張到差點落淚，而她一句話就瞬間化解尷尬，也讓網友直呼：「姐姐太霸氣了！」

藝人「姐姐」謝金燕雖已 50 歲，但火辣形象與爽朗個性始終深受粉絲喜愛。（合成圖／翻攝自IG@謝金燕）

謝金燕表示，日前與朋友到餐廳用餐，當時只剩一份生蠔尚未上桌，大家正準備慢慢收尾時，服務生卻突然端來一份豪華海陸大餐，還是全店最貴的套餐。她們立刻告知店員並非自己點的；但送餐的年輕服務生明顯慌了手腳，在桌邊來回徘徊，遲遲不敢回報廚房，也不好意思跟謝金燕說。謝回憶，該名女服務生情緒越來越緊繃，甚至急得紅了眼眶，還緊張地說：「她的薪水都不夠賠」讓她與友人看了相當心疼。

就在氣氛緊張之際，謝金燕當場展現「姐姐」本色，「姐姐心大爆發」的她笑著安撫：「沒關係！放著吧」一句話讓服務生瞬間鬆了口氣。粉絲看到貼文後紛紛留言力讚，直呼謝金燕太霸氣了。

