海陸工兵不服排長管教 推打勒頸嗆「弄死你」

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

海軍陸戰隊66旅工兵連一名張姓志願役上兵，今年3月間因不滿傅姓中尉排長管教，與排長在營區內與發生衝突，甚至將排長推倒在地，還勒住他的頸部，並恐嚇「弄死你」。張男在犯後也坦承犯行，桃園地方法院審理後認為，張男已與排長達成和解，因此改以簡易判決，依《陸海空軍刑法》對上官施強暴罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

判決指出，已在今年5月退伍的張男之前是海軍陸戰隊66旅工兵，今年3月30日傍晚，張男在營區內因細故與同為工兵連、但非他直屬長官的傅姓中尉排長發生爭執，孰料張男因此心生不滿。

結果張男先將排長推倒在地，隨後再勒住他的頸部，並對排長出言叫囂，撂下狠話「有本事就不要出大門」、「要弄死你」。事件發生後，部隊依規定通報上級，憲兵隊立刻將張男移送法辦，桃園地檢署全案偵結後也將張男起訴，並向法院求處重刑。

判決指出，張男犯案時仍為現役軍人，即便案件審理時他已退伍，但仍應適用《陸海空軍刑法》；法院認為，張男本應遵守軍中法治與紀律，卻因細故對上官施以暴力並出言恐嚇，已對軍隊紀律與軍中倫常造成不良影響，也使被害人心生恐懼。

法官審酌張男犯後坦承犯行，無前案紀錄，且已與排長達成調解並賠償損失，兼衡他的教育程度、職業背景、犯罪動機與手段等，最終判處有期徒刑3個月，得易科罰金，並宣告緩刑2年。

