海陸班長上哨7分鐘失蹤了！找1hr副連長室尋獲 貪睡95mins代價好大

記者林昱孜／桃園報導

海軍陸戰隊六六旅發生離譜衛哨失職案件！一名25歲黃姓中士班長，輪值清晨4點到6點的安全士官勤務，竟在上哨短短7分鐘後，就溜進副連長辦公室呼呼大睡。他連士官督導長查哨時發現「唱空城」，花了整整一小時才找到人。黃男事後不僅遭部隊汰除，桃園地院審理後，依《陸海空軍刑法》廢弛職務罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

判決指出，黃姓男子原隸屬海軍陸戰隊陸戰六六旅步一營，擔任中士班長，2024年12月11日凌晨，黃男奉命於桃園龜山營區負責大樓中央走廊的「洞四洞六」（04:00-06:00）衛哨勤務，職責包括監控單位安全及應變緊急事故。

步一營步一連雷姓士官督導長凌晨4時30分經過安全士官桌，未見黃男身影到處找人，直至5時42分，才在副連長辦公室揪出正在熟睡的黃男。調閱監視器發現，黃男才上哨短短7分鐘，就擅離職守進了副連長辦公室，廢弛職務時間長達95分鐘，嚴重造成營區安全破口，事後因此遭汰除。

憲兵指揮部桃園憲兵隊函送偵辦，檢方痛批，黃男身為士官幹部，受過完整軍事教育，卻視法紀為無物，若期間發生緊急狀況將無法應變，建請法院從重量刑。桃園地院審理後認為，黃男未能恪守職責，嚴重影響軍事單位門禁安全，行為實不可取，考量其犯後坦承犯行、態度尚可，且已被部隊汰除，依《陸海空軍刑法》判處有期徒刑4月，得易科12萬元罰金。

