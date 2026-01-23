海陸當兵太操 役男棄役潛逃遭檢方起訴

在海軍陸戰隊服役的黃姓男子棄役潛逃，遭檢方以陸海空軍刑法起訴。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕家住桃園黃姓役男前年6月27日入伍，擔任海軍陸戰隊防空警衛群戒護一營戒護一連一兵，去年2月 15日上午7時許休假而離營，其原本應於隔日晚上9點回營，卻刻意未歸，拒絕返營，棄役潛逃，由於吳姓役男棄役，並非在戰時潛逃逾6天以上，檢察官依陸海空軍刑法第40條條第1項之無故離去職役逾6日罪嫌將其提起公訴。

全案由桃園憲兵隊移送偵辦，檢方調查發現黃服役期間，多次逾假未歸，藉此逃避部隊職役，還多次欺騙幹部返營時間，耗損單位人力資源，使幹部疲於查找其蹤跡，除減損部隊戰力，破壞部隊紀律及造成單位管理困難，故將其起訴。

據悉，由於吳姓役男棄役，並非在戰時潛逃逾6天以上，依陸海空軍刑法第40條，無故離去或不就職役逾6日者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金。

