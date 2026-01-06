海陸空動員搜尋新婚F-16失事上尉 專家憂刺骨海流釀失溫分秒必爭

與失事戰機同型的F-16。（圖／翻攝自IDF經國號粉絲專頁）

國防部今（6）日夜間證實，空軍第五聯隊上尉辛柏毅駕駛壹架 F-16單座戰機，當日晚間18時17分在空軍花蓮基地起飛要執行例行性訓練任務，卻因不明原因在19時29分左右自花蓮縣豐濱鄉東面10海浬（約18.5公里）處疑似跳傘，戰機訊號也失聯。除了空軍已成立應變中心外，國防部長顧立雄也已赴空軍司令部掌握狀況，並要求海、陸、空軍的機艦與兵力全力投入，也同步請國家搜救指揮中心、空勤總部、海巡署等單位全力投入搜救。

國防部長顧立雄（圖）已進駐空軍司令部掌握全盤狀況，要求全力動員搜救。（圖／黃耀徵攝）

稍早傳出落海的上尉辛柏毅是2019年入學的「空軍官校108年班」，近期剛結婚的他才與同為軍職的妻子完成婚禮並結束北歐芬蘭蜜月返台，歸建才兩天就在今晚例行任務發生意外，他身為士官的妻子一顆心懸著，正等待丈夫歸來。

國防部官員指出，此次飛行課目為夜間飛行，而辛柏毅飛行總時數為611小時又25分、駕駛F-16此機種總時數也有371小時35分，該架機號6700戰機機身鐘點3,894小時，不過發動機總時數已來到5,447小時。

據消息人士判斷，該機恐怕是發生MMC（模組化任務電腦）故障，這會讓戰機在進入雲層後出現空間迷失而失去方向，標準作業流程確實會由飛行員啟動彈射座椅並跳傘逃生。

未具名氣象專家則提醒，花蓮近海今夜風向偏北風，海浪狀況尚可、浪高可達2米，而風力最強陣風則可達8級，但入夜後氣溫只有13度，憂心辛柏毅落海後可能會失溫，不能再拖延，期待盡快找到後返程送醫。

稍早國防部官員證實，海巡單位已聯繫上該架F-16消失處距離約6.3浬（約11.7公里）的一艘貨輪，我方已協請先就近搜尋。

