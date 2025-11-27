海陸聯手強力緝毒查獲474公斤大麻 澎檢起訴5人 5

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

運毒集團試圖以快艇自澎湖七美海域走私大麻上岸，遭海巡攔查時竟將799包共計重達474公斤大麻全數拋海企圖滅證，經海巡人員全數打撈，澎湖地檢署依運輸第二級毒品罪起訴運毒團夥5人，並對1名在逃成員發布通緝。

澎檢指出，日前接獲情資，指運毒集團企圖海上走私毒品闖關，主任檢察官陳書郁、前主任檢察官郭耿誠指揮海巡署偵防分署澎湖查緝隊、艦隊分署第八海巡隊、金馬澎分署第七岸巡隊、調查局中部地區機動工作站、澎湖縣刑事警察大隊、馬公分局、新北市警淡水分局等單位組成專案小組偵辦。

廣告 廣告

經專案小組長期縝密蒐證，聯手於海上、岸際查緝，破獲高姓男子為首的運毒集團，以新台幣300萬元報酬，委託陳姓船長自澎湖風櫃駕駛快艇日月星168號至七美外海接運大麻一批，至裡正角搶灘，再由運毒集團成員租車在岸際接運。

海陸聯手強力緝毒查獲474公斤大麻 澎檢起訴5人 7

專案團隊掌握事證，派遣海巡艦艇及岸際人員出海、岸際同步查緝，因陳姓船啊在海上驚覺事跡敗露，往外海行駛，並海拋大麻，海巡艦艇立即掌握該快艇裡正角、龍門、烏崁、鎖港、山水，時裡、風櫃的航跡，打撈陳男海拋之大麻共計799小袋，計毛重474公斤後，分裝成40大袋上艇。

澎檢表示，本案接獲情資時檢察長周士榆即高度重視，指示本案務必積極斷根、向上溯源，於專案小組鍥而不捨持續追查下，於8至11月間，追查岸際接運人員，陸續執行數波溯源行動，先後拘提3名成員並聲請羈押獲准，扣押快艇日月星168號1艘。

全案於26日偵結起訴陳姓船長等5人違反毒品危害防制條例第4條第2項運輸第二級毒品大麻罪，通緝1人，並聲請沒收快艇1艘，以斷絕毒品交通工具。

澎檢強調，本案運毒集團以澎湖作為走私毒品之轉運站，所查獲第二級毒品大麻總毛重高達近474公斤，數量驚人，為本年度目前所查獲最大宗大麻運輸案，如犯罪計畫得逞，大麻流入臺灣本島地區，將嚴重戕害國人身心健康，對社會秩序造成極大危害。

本案經檢、巡、調、警通力合作，始順利阻絕毒品擴散，日後澎檢仍將持續指揮緝毒系統強力緝毒，並積極「溯源斷根」，以維國民身心健康及澎湖地區治安之純淨。

照片來源：澎湖地檢署

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

被控涉共諜案 空軍前中校樓文卿更三審改判12年

里長聯手宮廟主委藉勢藉端強募財物 橋檢聲押禁見獲准

【文章轉載請註明出處】