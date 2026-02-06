海陸雙域超人守護港灣 2026高雄冬日遊樂園2月7日熱血開幕

記者鍾和風/高雄報導

「2026高雄冬日遊樂園」訂於2月7日下午5點在愛河灣珊瑚礁群好望角盛大開幕。高雄市政府結合港灣特色與日本經典英雄IP「超人力霸王」，以「超人降臨港都」為策展主軸，打造融合港灣景觀、城市節慶與親子歡樂的「超人慶典」。開幕活動特別規劃超人力霸王角色同時於海域與陸域登場，更邀請近60位「城市超人」，包括鏟子超人、救災救護、維護社會秩序及交通疏運等守護城市的英雄與陳其邁市長一同揭開序幕；誠摯邀請全國民眾來到高雄愛河灣活動現場，感受光與希望的節慶氛圍！

廣告 廣告

陳其邁市長表示，今年高雄冬日遊樂園打造兩座高達15公尺的巨大寫實版「超人力霸王」作品，於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角帥氣現身；而在碼頭樂園更有多組超人力霸王主題藝術裝置，包括帥氣的初代對戰哥摩拉、Q版傑洛與巴爾坦星人、昭和六兄弟等，就是要讓超人粉絲和遊客一飽眼福。此外，開幕活動的「海陸雙域超人」特別企劃，除有兩座高達15米、巨大的超人力霸王在愛河灣水域帥氣現身，更規劃海域由10艘水上超跑領航，帶領著超人力霸王搭乘遊艇進場；陸域則由陳其邁市長率領包括鏟子超人、救災救護、維護社會秩序及交通疏運等近60名「城市超人」走上紅毯，象徵無名英雄齊心守護城市、共同打造宜居宜遊的高雄。

活動現場還有可愛的Q版超人力霸王作品。(圖/觀光局提供)

觀光局長高閔琳進一步說明，「2026高雄冬日遊樂園」為營造「超人慶典」豐富的觀賞經驗與沈浸式體驗，除於水域、陸域都有多組超人力霸王主題裝置與展示作品，同時也規劃「超人力霸王見面會」、「超人力霸王燈光展演」等表演；透過宛如電影首映會的真人現場表演帶起活動高潮，結合聲光科技與港灣天際線，將港區倉庫、碼頭與海面化為大型展演舞台。活動期間還有超人主題商品快閃店、美食市集，以及親子互動遊戲與表演活動；而高雄各大商圈百貨與飯店旅宿業者亦同步推出餐飲與住房優惠，公私部門攜手合作，積極串聯港區觀光經濟，打造高雄成為寒假最強親子旅遊目的地。

觀光局補充，南部冬季氣候穩定、最適合親子出遊。今年「2026高雄冬日遊樂園」22項遊樂設施不僅將再次「全面免費」對外開放；更新增恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、小恐龍、小火車等7項機械遊具，以及積木小火車、星際探險兩座大型氣墊設施，同時也貼心設置2至4歲幼兒專屬遊戲區，滿足不同年齡層孩子的遊玩需求。

觀光局提醒，「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動場域腹地有限，周邊不提供汽車停車空間，請民眾搭乘捷運至中央公園站、前金站、鹽埕埔站，或利用輕軌於駁二大義站、真愛碼頭站及旅運中心站下車，步行5至15分鐘即可抵達會場。

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日舉行，誠摯邀請市民遊客一同度過美好的冬日幸福時光；更多活動內容及交通資訊，歡迎請至「高雄冬日遊樂園」活動網頁(https://khh.travel/zh-tw/event/calendardetail/7307/ ) 及觀光局、交通局官網、臉書及IG查詢。