海陸雙域超人守護港灣 2026高雄冬日遊樂園2月7日熱血開幕

▲2026高雄冬日遊樂園2月7日登場，市府攜手日本經典IP「超人力霸王」，以「超人降臨港都」為主題，在愛河灣打造結合港灣景觀與親子娛樂的冬季盛會。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／高雄 報導】2026高雄冬日遊樂園將於2月7日下午5時在愛河灣珊瑚礁群好望角盛大開幕。高雄市政府今年攜手日本經典英雄IP「超人力霸王」，結合港灣城市特色，以「超人降臨港都」為策展主軸，打造融合港灣景觀、城市節慶與親子娛樂的年度冬季盛會，邀請全國民眾齊聚高雄，感受光與希望交織的超人慶典。

開幕活動特別策劃「海陸雙域超人」震撼企劃，讓超人力霸王角色同步於海域與陸域登場，展現守護港灣的英雄氣勢。活動現場更邀集近60位「城市超人」共同參與，包括鏟子超人、救災救護人員、維護社會秩序與交通疏運的第一線英雄，與高雄市長陳其邁一同揭開活動序幕，象徵無名英雄齊心守護城市，為市民打造宜居、宜遊的幸福港都。

陳其邁市長表示，今年冬日遊樂園於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角，打造兩座高達15公尺的寫實版「超人力霸王」巨型裝置，氣勢磅礡、吸睛登場；碼頭樂園區則規劃多組超人力霸王主題藝術裝置，包括初代超人力霸王對戰哥摩拉、Q版傑洛與巴爾坦星人、昭和六兄弟等經典角色，讓超人迷與遊客一次飽覽經典場景。開幕當天海域部分將由10艘水上超跑領航，迎接超人力霸王搭乘遊艇進場；陸域則由市長率領近60名城市超人走上紅毯，象徵全民共同守護港都的力量。

觀光局長高閔琳指出，「2026高雄冬日遊樂園」以「超人慶典」為主題，規劃豐富多元的觀賞與沉浸式體驗，除了水域、陸域皆設置多組超人力霸王主題裝置與展示作品，活動期間也將推出「超人力霸王見面會」、「超人力霸王燈光展演」等精彩演出。透過宛如電影首映會的真人現場表演，結合聲光科技與港灣天際線，將港區倉庫、碼頭與海面轉化為大型展演舞台，帶動整體活動高潮。

此外，活動期間設有超人主題商品快閃店、美食市集，以及多項親子互動遊戲與舞台表演；高雄各大商圈、百貨與飯店旅宿業者亦同步推出餐飲與住房優惠，公私部門攜手合作，串聯港區觀光經濟，全力打造寒假期間最強親子旅遊目的地。

觀光局補充說明，南部冬季氣候穩定宜人，特別適合親子出遊。今年冬日遊樂園共規劃22項遊樂設施，全面免費開放，並新增恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、小恐龍、小火車等7項機械遊具，以及積木小火車、星際探險等2座大型氣墊設施，另貼心設置2至4歲幼兒專屬遊戲區，滿足不同年齡層孩子的遊玩需求。

觀光局也提醒，活動場域腹地有限，周邊不提供汽車停車空間，建議民眾多加利用大眾運輸工具，可搭乘捷運至中央公園站、前金站、鹽埕埔站，或搭乘輕軌於駁二大義站、真愛碼頭站、旅運中心站下車，步行約5至15分鐘即可抵達會場。

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日登場，誠摯邀請市民與遊客共度美好的冬日幸福時光。更多活動內容與交通資訊，請至「高雄冬日遊樂園」活動官網（https://khh.travel/zh-tw/event/calendardetail/7307/），或查詢高雄市政府觀光局、交通局官網及臉書、IG粉絲專頁。