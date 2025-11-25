海霸王工安意外！工人連同堆高機墜4樓亡 勞工局：勒令停工

高雄市 / 綜合報導

知名集團海霸王，位於高雄前鎮區的分公司，在今(25)日早上九點多傳出工安意外，一名35歲蘇姓工人，在4樓等待起重機將堆高機送上來後，才剛準備將堆高機開進室內，平台卻突然晃動，導致他連同堆高機摔落一樓路面，緊急送醫急救還是不治。勞工局接獲消息，指出作業過程，竟然沒有任何配套防護，現在發生意外，除了勒令停工，並將對雇主涉嫌違反職安法開罰之外，也將他移送法辦。

監視器畫面拍下，一輛貨車才剛行駛而過，後方道路上卻有物體從天而降，發出巨大聲響，驚動一旁民眾，衝上前查看，因為當時一旁還倒臥一名工人，事發地點是海霸王集團，位於高雄前鎮漁港南三路的分公司，25日早上九點多，一名35歲蘇姓工人，在建築物內等候，以移動式起重機運到四樓的堆高機，而就在堆高機到達後，他走出去平台要將堆高機開入建築物內，沒想到這時，平台突然晃動，才會讓他和堆高機，一同翻落地面。

廣告 廣告

其他工人VS.記者說：「(他沒有注意嗎，還是怎樣，還是不小心)，我沒上去我不知道，我人在下面，(他人有救回來嗎，)沒有，沒有救回來，我們都照規定在走。」目擊民眾說：「他剛進去要開，平台就突然歪斜，那一個破洞處，最後一個破洞處。」

救護人員獲報抵達現場，將傷患緊急送醫，經過急救後宣告不治，勞工局接獲消息，也勒令工地停工，勞工局副局長皮忠謀說：「勞檢處已勒令現場停工，雇主涉違職安法第6條第1項規定，將處最高新台幣30萬元罰鍰。」勞工局說，使用移動式起重機，執行高空作業，理應要有防止翻轉及脫落的防護措施，但卻沒有這些配套，現在意外發生了，認為雇主涉嫌違反職安法，最高開罰三十萬元之外，也將他移送法辦。

原始連結







更多華視新聞報導

捷運環狀線工安意外！疑地質鬆軟吊車翻覆 猛砸2車2人傷

桃園工安意外 男子跌落電梯井死亡

嘉義封裝廠工安意外 台積電：已自主停工調查原因

