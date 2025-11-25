海霸王高雄分公司工安意外！ 外包商吊掛堆高機翻落1死

海霸王高雄分公司，外包商吊掛堆高機，從四樓連人帶車墜落1死。（圖／TVBS）

高雄前鎮海霸王高雄分公司發生嚴重工安意外，一名35歲蘇姓男子在操作堆高機時喪生。事件發生於25日上午9點左右，外包廠商正使用吊車將堆高機從外牆吊掛至四樓進行作業時，堆高機突然失去平衡，連人帶車從高處墜落地面。高雄市政府勞工局勞檢處調查後發現安全措施嚴重不足，當場要求停工並開罰。此次事故顯示工地安全管理缺失，相關單位將面臨法律責任追究。

海霸王高雄分公司，外包商吊掛堆高機，從四樓連人帶車墜落1死。（圖／TVBS）

事發當天，外包廠商使用吊車準備將一部堆高機從外牆運送至四樓作業。當堆高機尚未穩固停好時，蘇姓駕駛疑似已進入車內準備操作，結果堆高機突然失去平衡，連人帶車從高處墜落至地面，蘇姓男子當場失去意識，送醫後不治。

廣告 廣告

目擊民眾表示，堆高機是使用板台吊上去的，但板台應該要先接觸地面並固定好，再由駕駛移動。然而當時在半空中就進行移動，一上車就失去平衡而墜落。墜落後的堆高機嚴重變形，車身潰縮，駕駛全身是血，現場一度混亂不堪。

推高機連人帶車四樓墜落，駕駛當場送命，設備還彈飛到馬路上。（圖／TVBS）

高雄市政府勞工局副局長皮忠謀表示，經初步調查研判，事故原因是使用移動式起重機以搭乘設備來乘載堆高機及勞工，但未有防止其翻轉及脫落之防止墜落措施而導致災害發生。

勞檢處獲報後立即前往現場察看，發現安全措施嚴重缺失，隨即勒令工地停工。根據職業安全衛生法規定，蘇姓駕駛的雇主以及吊車業者因違反相關規定，最高可能被處以30萬元罰鍰。除了行政處分外，相關人員還將被移送檢方，追究可能的刑事責任。

板台還沒固定，駕駛就上車準備，結果安全輔助不足翻車墜落。（圖／TVBS）

這起工安事故再次提醒各界重視工地安全管理，特別是高空作業時必須確實執行安全防護措施，以避免類似悲劇再次發生。

更多 TVBS 報導

冷氣裝修工18樓墜落亡！從天井掉至2樓 母：才做一年多

不要命！ 高雄殯儀館前9層樓高鷹架 4人施工零防護

男撞死81歲婦人棄車逃逸！朋友接應藏匿基隆 近40小時落網

陸共享單車半路鎖死逾41起！經查「多車共用一QR CODE」恐害命

