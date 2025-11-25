海霸王高雄廠驚傳工安意外！堆高機連人自4樓墜落 35歲工人身亡

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

海霸王高雄分公司今（25）日上午發生嚴重工安事故，一名35歲蘇姓工人乘堆高機被起重機吊掛至高處時，連人帶堆高機自4樓高度墜落，工人送醫仍傷重不治。高雄市勞工局勞檢處已進入現場稽查並勒令停工，雇主疑違反《職安法》，最高可罰30萬元，後續也將移送檢方調查刑責。

海霸王高雄分公司今（25）日上午發生嚴重工安事故，一名35歲蘇姓工人乘堆高機被起重機吊掛至高處時，連人帶堆高機自4樓高度墜落，工人送醫仍傷重不治。（圖／翻攝畫面）

據了解，事故發生於上午9時許，現場使用移動式起重機吊掛堆高機與勞工一同升至樓頂，但未設置防止翻轉與脫落的防墜措施，導致整部堆高機連人墜落地面，造成蘇男重傷不治，稽查人員初步研判，作業程序與安全規範均未落實，是釀禍主因之一。

廣告 廣告

勞檢處已勒令全面停工，並指出雇主疑違反《職安法》第6條第1項，可處新台幣3萬至30萬元罰鍰，相關資料也將函送檢方追究刑責。

勞工局已指派專人協助罹災勞工家屬辦理慰助事宜，並確保其職災補償權益，並呼籲事業單位在使用起重機吊升或載運勞工時，必須具備完整防墜與安全措施，以維護作業環境安全、避免憾事重演。

更多FTNN新聞網報導

深夜車停路中央！33歲女駕駛「昏睡」遭查 又是毒駕‥安非他命陽性送辦

月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳

月世界垃圾山案主嫌曝光！里長父子串聯業者深夜遭收押 民進黨火速開除黨籍

