「海霸王」高雄海鮮餐廳起家 跨足多產業.年營收逾百億

說到「海霸王」不少人都不陌生，尤其是40、50年代的高雄在地人，因為在1975年時，「海霸王」在高雄成立第一家餐廳，宮殿式的外觀，高檔的海鮮桌菜，瞬間打出名號，當時能到「海霸王」用餐都能讓人炫耀，而海霸王的全盛時期全台有14家分店，後來又跨足不動產、飯店旅館事業，1994年到中國投資，擴大冷凍食品產業，甚至還發展文創和電商網絡，年營收超過百億元。

紅色宮殿式外觀，霸氣的招牌，1975年，「海霸王」在高雄的第一家餐廳，以高檔海鮮桌菜打出名號，當時能在海霸王辦桌宴客，都足以讓人炫耀，也是不少達官顯要，交際應酬的首選。

海霸王由南紅到北，全盛時期全台有14家分店，除了開餐廳，後來也開始進軍火鍋料市場，慢慢的版圖擴展到中國，1994年就在廣東汕頭，成立冷凍食品工廠，接著2008年，更耗資28億台幣，在四川成都建造1800畝的冷凍食品物流中心，發展至今，海霸王在中國，有超過30個據點，除了餐飲食品業，海霸王壯大的同時，也將觸角伸入不動產產業，2005年在台投資成立，商務旅館品牌「城市商旅」，另外也在2019年，以54.4億標下高雄85大樓資產，要打造五星級飯店。

而「海霸王」集團創辦人莊榮德，台南出生高雄長大，是菜市場雞販的小孩，把菜市場生意，從零售拓展為批發，跳過盤商，直接找上游養雞場採購，開啟他的餐飲之路，至今事業版圖橫掃冷凍物流，不動產旅館餐飲，2024年時，曾有商仲業者估算，「海霸王」的房地資產價值，超過1000億元，其他事業的年營收，也超過百億元，多角化的經營策略，「海霸王」以霸王之姿，打造了橫跨兩岸的企業王國。

