海青工商師生跨域共創台語少年互動讀本-《圍龜放蛇畫舊城》

獲得文化部國家語言整體發展方案支持的高雄市立海青工商，在學校行政及本土語科與廣設科教學團隊和文化資產社群互相支持下，師生共同協作完成台語繪本《圍龜放蛇話舊城》一書，其合作團隊包括黃珮玉校長、中山大學教授杜佳倫、台語作家洪淑昭、本土語科教師王怡方、魏詩瑜、曾凱怡及廣設科師生余旻禎團隊，並委由喆閎人文工作室贊助，順利出版。為了推廣臺灣本土文化，團隊們耗時數月，共同創作出首部結合台語有聲書、插畫與「ThingLink」互動科技的繪本-《圍龜放蛇話舊城》。(見圖)

海青工商今(十二)日說明，《圍龜放蛇話舊城》台語繪本不僅是一本語言讀物，更是一趟結合在地文史、神話傳說的創新虛擬走讀之旅，其特點包括：一、推廣臺灣臺語結合左營在地文化；二、師生共創激盪火花融入在地神話故事；三、數位科技加值，打造沉浸式學習體驗。

其中，最獨特之處在於結合了數位科技，團隊巧妙運用ThingLink互動多媒體工具，將讀本內容與虛擬導覽結合，讀者在閱讀時，可透過科技力量「實地走訪」故事中的場景；此外，還運用了AI工具生成不同動作的故事角色，增加互動性與趣味性。這麼做的用意是希望讓本土語學習不再枯燥，透過科技的力量，讓更多人願意接觸並了解台語文化的美好。

海青工商校長黃珮玉表示，該專題不僅是技術型高中學生技術能力的驗證，更是一段將創意、專業與態度整合的歷程；期待大家在這段過程中，能勇於嘗試、敢於突破，把課堂所學化為真正屬於自己的作品與觀點。面對快速變動的設計產業，創意固然重要，但更重要的是理解需求、溝通想法與負責任的實踐，因此，黃校長期望每一組專題的同學都能展現良好的團隊合作、精準的表達能力，以及對作品細節的堅持。

負責協助海青工商出版《圍龜放蛇話舊城》台語繪本的出版社執行長楊善堯教授也特地南下出席學生專題展，他提到，非常開心能夠與各位作者見面，並且聆聽作者們對於創作本書的想法及繪製理念，尤其是高中學生能獨立創作出原創性的繪本人物角色，融入文字故事的情節到最後成書，這是相當不容易的整合計畫，值得大家的肯定，也希望這本介紹高雄在地歷史的臺語繪本，能夠成為一個教學創作的成功典範。

《圍龜放蛇話舊城》繪本目前正在海青工商陶藝館展出中，除製作該繪本的學生專題組以外，更有多組令參觀者驚豔的學生專題一起展出，歡迎大家利用海青工商明(十三)日校慶園遊會當天到場觀看。