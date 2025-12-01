海青工商廣告設計科於亞洲技能競賽「平面設計技術」職種 榮獲金牌

「二○二五第三屆亞洲技能競賽」（WorldSkills Asia Taipei 2025）已順利落幕，台灣代表隊在本屆賽事中表現出色，再次榮獲團體總成績第一名，展現了國內技職教育的紮實基礎與實力；其中，高雄市立海青高級工商職業學校廣告設計科的選手，憑藉平日的勤奮努力和專業訓練，成功在國際賽事中為台灣隊贏得一枚重要的金牌。(見圖)

海青工商今(一)日說明，廣告設計科派出的選手謝家蓁(一年級善班)在曾耀緯老師的指導之下，在技術競爭激烈的「平面設計技術」青少年組比賽中，展現了穩定的專業水準與應變能力，成為台灣隊在青少年組五面金牌中的一員，海青工商全體師生對此表示欣慰。

本屆亞洲技能競賽台灣代表隊整體成績優異，最終再次榮獲團體總冠軍的殊榮。青年組共獲得十七面金牌、九面銀牌、五面銅牌、二面優勝；青少年組則獲得五面金牌。海青工商選手的獲獎，為台灣隊的總成績盡了一份心力，學校說，能成為國家代表隊的一分子，為國爭取榮譽，感到十分光榮。

值得一提的是，早在二○一八年的第一屆亞洲技能競賽（阿布達比），海青工商選手謝思潔即在同職種中贏得銅牌；經過多年教學經驗的積累與傳承，海青工商在這次第三屆亞洲賽中更進一步，成功摘下金牌，這份獎牌的升級，代表著學校在技職教學上的持續進步與成長。

海青工商黃珮玉校長特別感謝科技大學端教授群在競賽準備過程中提供的寶貴指導與建議，以及實習處、廣告設計科主任等行政單位的行政支持，正是各方的協助，讓選手得以專注訓練，最終創造出令人滿意的成績。

海青工商將持續致力於推動技職教育，期許學生「技能在手，未來看我」，成為對社會有貢獻的人才。