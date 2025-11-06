海面不是燒船！太陽能板自燃 居民查看驚：燃點不只一處

鹿港海邊一處光電廠，6號一早被民眾發現，海上的太陽能板起火燃燒，當地環保人士前往查看，發現燃點還不只一處，由於擔心太陽能板以及滅火用的乾粉會污染海域，加上類似情況已經發生好幾次，因此希望有關單位，能進一步調查。

海上的太陽能板起火燃燒，當地環保人士前往查看，發現燃點還不只一處（圖／TVBS）

當民眾在海面上看到黑煙時，原本以為是船隻起火，靠近查看才發現竟然是太陽能板在燃燒。一位目擊民眾描述，雖然大量黑煙已消散，但海面上的太陽能板仍在燃燒，工作人員急忙用滅火器撲滅。然而，當一處火點剛被撲滅，其他地方又開始冒煙。該民眾還提到，據說前一天晚上就已經有燃燒情況發生，讓人質疑到底有多少個燃點。

遠遠的海面上傳出黑煙，只是靠近一看才發現，燒的不是船隻，竟然是太陽能板（圖／TVBS）

這起事件發生在彰化鹿港崙尾社區海堤的一處光電廠。由於擔心污染水域，當地環保人士獲報後立即趕往現場察看。彰縣環保聯盟理事長洪新有表示，在附近地區已經發生了三、四起太陽能板自燃案例，有些甚至發生在屋頂上，他認為這種情況相當危險。

洪新有特別指出他的擔憂來源於兩方面：首先是海上太陽能板本身存在問題，其次是滅火使用的乾粉中含有許多其他物質，這些物質可能會污染整個濕地生態系統。

當地的太陽能板，已經不是第一次出包，尤其這次在海面上，更怕會擴大污染（圖／TVBS）

無論太陽能板自燃是因海水腐蝕造成，還是結構本身存在缺陷，最終受害的都是海洋環境。因此，環保團體呼籲公部門應介入調查，避免類似事件再度發生，以保護當地海洋生態環境。

