南部中心／林樹銘、陳姵妡 高雄報導

高雄冬日遊樂園，開幕第三天，儘管是上班日但仍有不少民眾，帶小朋友前來遊玩，周邊美食攤商自曝，業績翻倍成長，大讚超人魅力有夠強！而超人力霸王初代，因為海風太強，手指不停搖晃，被網友拍影片戲稱根本在跳剉冰舞，吸引民眾KUSO跟跳。

海風太強！超人力霸王大跳「剉冰舞」 民眾搞笑跟跳

不少外地遊客，特地來超人力霸王氣膜前，擺POSE俏皮合影。（圖／民視新聞）

民眾：「一、二、三～耶。」大朋友小朋友，紛紛來到超人力霸王氣膜前，擺POSE俏皮拍照，冬日遊樂園開幕第三天，海風有點大，初代在風中不停搖晃，手刀姿勢不斷往前切，讓人聯想到這首歌。初代就在愛河灣，隨著海風大跳"挫冰舞"，不少民眾也跟著KUSO一下。民眾：「紅豆，挫挫挫，那個鹹蛋超人，我孫子超愛的，我就是今天先來，改天再帶他們來。」小朋友笑得好開心，同樣出現滿滿人潮的還有這裡，今年的遊樂設施除了全新氣墊及機械遊具，種類高達22項，許多外地民眾特別帶小朋友來玩。民眾：「台中來玩，去看小時候心裡面的超人，還不錯，可是人太多了。」民眾：「新竹，有三人是新竹，我覺得比去年更好欸，他那個規劃動線排隊的啊，就發覺他其實有用心設計。」

廣告 廣告

海風太強！超人力霸王大跳「剉冰舞」 民眾搞笑跟跳

飯店也搶搭話題順風車，推出唐揚雞超人元氣咖哩飯跟超人泡芙甜點，吸引民眾搶拍。（圖／民視新聞）

冬日遊樂園，好玩也好吃，周遭美食攤，從早忙到晚，不只原民烤肉人氣夯，鹿港包子、夜市小吃也是人氣嚇嚇叫。攤商：「人潮很多，買氣也很好，備貨量三到四倍啊。」攤商：「人潮很多很多，備貨量多幾倍，有多兩成出來。」超人力霸王，魅力無法擋，飯店也搶搭話題順風車，推出唐揚雞超人元氣咖哩飯跟超人泡芙當飯後甜點，讓來高雄旅遊的民眾，感受到"英雄"環繞的氛圍。

原文出處：海風太強！超人力霸王大跳「剉冰舞」 民眾搞笑跟跳

更多民視新聞報導

超人力霸王降臨高雄! 15公尺高"初代.迪卡"矗立愛河灣

信賴高雄邁向新局！「小鴨爸爸」賴瑞隆接棒陳其邁 化身超人力霸王

超人力霸王也"落枕"? 狂風肆虐迪卡慘被吹歪頭

