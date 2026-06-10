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交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，將於6月21日（星期日），在嘉義布袋高跟鞋教堂舉辦「2026高跟鞋夏日派對－布袋放送」。活動以音樂演出為核心，結合特色市集與周邊旅遊體驗，邀請民眾在夏日傍晚走進布袋，感受浪漫的濱海音樂微旅行。





海風與音樂的浪漫夏夜！ 高跟鞋夏日派對「布袋放送」6/21登場

嘉義縣長翁章梁，邀請民眾前來遊玩、品嚐布袋美食。（圖／翻攝畫面）

雲嘉南管理處10日於嘉義縣政府舉辦活動宣傳記者會，特別邀請「守夜人」團長安眠巫師WiFi旭章與唱作女聲黃玠瑋擔綱開場演出，現場以慵懶迷幻的療癒歌聲，提前為即將到來的布袋夏夜音樂會溫暖預熱。記者會現場由布袋商圈協會游志豪理事長帶領商圈業者展示特色商品及豐富遊程，包括新鮮現撈海鮮、香脆魚酥、特製海鹽咖啡及布袋專屬遊程等，熱情邀請民眾前來遊玩、品嚐布袋美味。本次活動以「布袋放送」為主題，延續高跟鞋教堂的幸福意象。演出涵蓋搖滾、民謠、復古浪漫等多元風格，營造出兼具抒情與動感的仲夏之夜，讓遊客在海風吹拂下，享受慵懶舒適的休憩時光。演出卡司包含熱血龐克樂團「怕胖團」、入圍金曲獎最佳樂團的溫柔搖滾樂團「甜約翰」、浪漫流行樂團「溫蒂漫步」、冰山系唱作女聲「黃玠瑋」、淨化系跨界組合「守夜人」，以及由布袋在地組成的弦樂團「姊弟琴深」。六組風格各異的音樂人將接力開唱，滿足不同年齡層樂迷的期待。

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海風與音樂的浪漫夏夜！ 高跟鞋夏日派對「布袋放送」6/21登場

2026高跟鞋夏日派對「布袋放送」6/21療癒登場。（圖／翻攝畫面）

翁章梁縣長表示，每年有高達七、八十萬人次從布袋港搭船前往澎湖，本次活動期盼能吸引遊客提前一天到嘉義布袋深度旅遊，再搭船前往澎湖花火節。翁章梁縣長強調，縣府積極投入濱海建設，除了串聯濱海教育館與候鳥基地發展智慧生態觀光，總經費達13億元的布袋商港新闢聯外道景觀大橋也將於今年動土，未來更將借鏡西班牙海港經驗，為布袋注入更多音樂與海洋文化。雲嘉南管理處徐振能處長也表示，今年適逢高跟鞋教堂落成10週年，管理處回應民眾敲碗期待，邀請眾多知名樂團及歌手接力演出，並結合在地觀光圈舉辦特色市集。此外，為了搶先暑期商機並推動布袋至澎湖的跳島旅遊，針對前往澎湖的客群加碼推出連續三個週日的布袋留宿計畫，只要在活動期間入住布袋特約旅宿，即可獲得價值500元的布袋放鬆券，並規劃免費接駁車，方便遊客走遍布袋各個景點。週日夜晚在高跟鞋教堂旁的海堤平台還有搭配放鬆飲品的音樂演出，誠摯邀請全國民眾一起來體驗不一樣的嘉義濱海仲夏浪漫。

原文出處：海風與音樂的浪漫夏夜！ 高跟鞋夏日派對「布袋放送」6/21登場

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