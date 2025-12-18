海馬士倍增、現役自走砲入列 王定宇：美史上最大軍售打破疑美論

美軍售台灣細目出爐，60輛M109A7「帕拉丁」自走砲首次售台。（翻攝自美國陸軍網站）

針對近期社會流傳的「疑美論」，美國政府於17日以具體行動展現強硬回擊。除了聯邦參議院正式通過年度「國防授權法案」（NDAA）外，白宮行政部門也同步通知國會8項對台軍售案。民進黨資深國防立委王定宇指出，這是自2001年小布希總統以來規模最大的對台軍售，不僅證實台美關係堅若磐石，更展現了美國跨黨派對台灣安全的高度重視。

此次111億美元（約新台幣3,530億元）的軍售項目直指台灣防禦核心，王定宇分析，這筆清單涵蓋了美軍現役最新的M109A7自走砲，將大幅提升砲兵戰力；此外，海馬士多管火箭系統（HIMARS） 的增購數量幾近翻倍，能有效精準打擊共軍登陸部隊。清單中還包括AH-1攻擊直升機維保零件、反裝甲項目及魚叉飛彈零附件，確保台灣現有戰力能持續在高壓狀態下運作。

王定宇特別點出，本次軍售包含台灣陸軍期盼已久的C2指管系統（TAK套件） 及戰術網路（TTN）相關設備，這項「關鍵裝備」不僅是陸軍現代化的重要指標，更能將台灣的作戰指管能力提升至與盟軍協同作戰的層次，對於強化聯合作戰效率具有戰略意義。

在國會端，參議院通過的NDAA法案則提供了另一項好消息，除了撥付高達10億美元（約新台幣318億元）的無償軍援項目外，更要求美方協助台灣建立無人機及不對稱戰力的共同生產供應鏈，此舉意在幫助台灣建置自給自足的戰備縱深，讓台灣從單純的裝備買方，轉化為美國國防供應鏈的戰略夥伴。

面對美國以具體行動「打破疑美論」，王定宇也對國內政局表達憂心。他批評，當國際盟友不斷強化對台支持時，國內藍白陣營卻聯手將年度國防預算與特別預算條例擋在程序之外，王定宇呼籲在野黨委員應「高抬貴手」放台灣一馬，讓安全相關預算回歸審查，強調國防不應分黨派，守護後代子孫的安全是所有國人的共同責任。





