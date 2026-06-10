海馬士多管火箭實戰化實彈射擊 演練同時彈著目標區

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（中央社記者吳書緯台中10日電）陸軍第十軍團今天在大甲溪出海口進行海馬士（HIMARS）多管火箭系統實彈射擊，6輛海馬士發射車以TOT（Time on Target）同時彈著方式進行射擊，發射時間略有差異，使彈藥於同一時間落在目標區。

陸軍第十軍團進行第2天「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，進行海馬士多管火箭系統、155公厘榴彈砲、M109A2及M110A2自走砲等武器射擊。軍方上午邀請媒體至大甲溪北岸射擊陣地採訪海馬士實彈射擊。

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軍方於大甲溪出海口南北兩岸部署6輛海馬士多管火箭發射車，共進行3個波次射擊，射擊時轟隆聲響徹河岸。原定射擊36枚射擊M28縮距彈，因射擊訓練期間遭遇空域管制情況，暫停射擊。

陸軍58砲指部參謀主任翁一銘上校受訪表示，今天原定射擊36枚火箭彈，但南北兩岸各發生2枚火箭彈不發火，所以實際射擊32枚彈藥，不發火的原因正在調查中。去年與今年都有遇到不發火的問題，美方去年下半年也協助更新海馬士多管火箭軟體，也會再針對狀況與美軍討論。

陸軍海馬士多管火箭今天採3個波次發射，翁一銘解釋，第一波次射擊是「檢驗射擊」，每輛發射車逐輛發射，第二波射擊是各輛發射車只要準備好就可以執行發射，第三波採TOT（Time on Target）同時彈著，使各輛車所發射的彈藥，最後在同時間彈著於目標區。

58砲多管飛彈連連長柯明斌少校表示，有別於去年剛接裝海馬士多管火箭系統時，在九鵬基地進行實彈試射，這是海馬士第一次在大甲溪南北岸進行實戰化射擊訓練，官兵依照標準程序完成訓練科目。

針對射擊過程遭遇空域管制暫停射擊，柯明斌表示，海馬士多管火箭射擊前，會從火協（砲兵火力協調）下達射擊任務到指管車，今天遇到中途空域管制，射擊任務會先儲存在指管車的電腦內，等到空域開放後再將射擊任務下達給發射車，進行發射任務。（編輯：萬淑彰）1150610