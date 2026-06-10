海馬士火箭西海岸首度亮相！ 實彈驗證不對稱戰力

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海馬士多管火箭系統首度於九鵬基地以外的西海岸實施實彈射擊驗證。（王侑聖攝）





陸軍第十軍團10日實施「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」。（王侑聖攝）

器換裝驗證射擊」，首度公開展現國軍建構現代化精準打擊能力的精實成果！本次操演包含海馬士（HIMARS）多管火箭系統、155公厘榴彈砲、M109A2及M110A2自走砲等部隊參演，展現陸軍新式武器的強大火力與機動打擊能力。

陸軍第十軍團10日實施「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」。（王侑聖攝）

陸軍第十軍團10日實施「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」。（王侑聖攝）

海馬士多管火箭系統首度在西海岸亮相

今天最受矚目的焦點，無疑是我國引進的海馬士（HIMARS）多管火箭系統首度在西海岸亮相。該系統在完成接裝後，過去僅於九鵬基地外實施實彈射擊，今天則是首度移師西海岸進行實彈驗證。操演過程中，官兵利用「隱蔽點實施戰力保存」的戰術作為，海馬士發射車在接獲射擊命令後，立即機動奔赴發射位置，並在短短3分鐘內迅速完成「機動-射擊準備-發射」的嚴密射擊流程。

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本次操演共計發射了36枚M28縮距彈，現場砲聲隆隆，場面極具震撼力。演練重點在於模擬對北部地區之敵實施高效益目標的「跨區火力支援」，使敵軍在進攻時遭到有效頓挫。海馬士多管火箭系統在完成發射後，隨即發揮優異的機動性能「立刻脫離」現場，成功執行「打了就跑（shoot-and-scoot）」的精準戰術，有效避免遭敵軍反砲兵雷達鎖定，大幅提升戰場存活率。隨後，操演由M109A2、M110A2自走砲與155公厘榴彈砲接續對目標區實施射擊，全面驗證聯合火力支援效能。

演練跨區增援＋隱蔽接戰 增加敵軍登陸威脅

針對此次換裝與實彈經驗，參演的第一線官兵也分享了深刻的心得。58砲多管飛彈連連長柯明斌少校指出，海馬士多管火箭在大甲溪出海口演練「跨區增援」與「隱蔽接戰」，能隨時針對敵軍登陸重點實施彈性補強，未來定能成為敵軍登陸行動中最難以捕捉且致命的威脅；射擊士王茗惠上士則透露，自己曾任傳統火砲射擊士，在飛彈連成軍後選擇嘗試新裝備，今年能再次在國人面前展示海馬斯的堅實戰力，感到非常榮幸。

參演的第一線官兵分享心得。（王侑聖攝）

負責實際操縱的發射士蘇家葆中士坦言，海馬士接裝訓練初期，全英文的操作介面比想像中更具挑戰性，但在教官指導與不斷反覆練習驗證下，已熟練各項射擊程序與操作要領；砲訓部教官鄧緯志少校則強調，我國獲獲裝海馬士系統是依整體防衛作戰需求，透過對美軍購方式籌獲，重點不僅在於完成發射，更著重於射擊指揮程序、裝備檢整與各組協同，目的在於落實戰化訓練中熟悉裝備性能，建立官兵操作信心，發揮新式建制武器的最高作戰效能。（責任編輯：殷偵維）

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