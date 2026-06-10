海馬士火箭首度西岸實彈射擊！接獲命令3分鐘後即發射 不對稱作戰「打了就跑」

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陸軍第十軍團今（10）日於台中大甲溪出海口南北岸周邊實施「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證」第二日射擊訓練，實施不對稱作戰重要武器海馬士（HIMARS）多管火箭系統實彈射擊，本次為首度於九鵬基地外完成實彈射擊驗證，在隱藏點實施戰力保存的海馬士發射車，於接獲射擊任務後，立即機動至發射位置，3分鐘內即完成「機動-射擊準備-發射」的射擊流程。

軍方指出，海馬士並於射擊後立刻脫離，發揮其機動性能，執行「打了就跑」（shoot-and-scoot）戰術作為，避免遭敵軍反砲兵雷達鎖定，提高戰場存活率，此次共發射36枚M28縮距彈，模擬對北部地區之敵高效益目標實施跨區火力支援，使敵軍進攻頓挫，充分展現快速部署、精準打擊與跨區增援的優勢，提升地面部隊火力支援能量，有效嚇阻敵軍進犯；接續由M109A2、M110A2自走砲、155公厘榴彈砲對目標區實施射擊，驗證聯合火力支援效能，充分展現國軍建構現代化精準打擊能力的成果。

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58砲多管飛彈連連長柯明斌少校表示，本次第一次在大甲溪的南北岸實戰化射擊訓練，有別於以往去年剛接裝海馬士時，是到九鵬基地實施實彈試射，今年是第一次以接到命令迅速機動到陣地，並在大甲溪南岸及北岸陣地實施射擊，訓練官兵也都秉持著平日教官的教導，以及標準作業程序來完成並執行各種射擊的訓練科目。

58砲多管飛彈連射擊士王茗惠上士說，經過一年的實戰化訓練，今年來到台中實施新式武器射擊，在接獲命令3分鐘內抵達陣地，就時間上面，在3分鐘裡面完成任務雖然時間有點緊湊，但部隊有效的達成此次作戰。

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