海馬士無戰堡.庫儲？國防部：窒礙難行 白委：嚴謹完善

針對國防1.25兆軍購預算，民眾黨近日自提版本，其中針對海馬士多管火箭飛彈系統部分，明定預算上限為1276億，這讓國防部直言欠缺配套將窒礙難行，畢竟像是搭載的彈藥M30A2，就是屬於高價且敏感的精準彈藥，專家也直言，相關彈藥存放點，需要控制溫度與濕度，才不易損壞。

巨大聲響劃破天際，海馬士多管火箭系統展現遠程精準打擊能力，台灣首批買的11套，早在2024年扺台，看看去年6月賴清德總統就曾，造訪台中58砲指部，正是海馬士多管火箭的中部營區，仔細看畫面一旁有好幾個棚架，似乎就是海馬士平時擺放的位置，也就是國防部所說的車堡，上頭還有帆布遮風擋雨防止遭到中國衛星偵測，畢竟這回1.25兆國防預算，國軍將再採購82套折合新台幣約3,500 億 左右，但民眾黨自提版本，明定相關預算上限1276億。

國防部戰規司長黃文啓說：「現在按照這個(民眾黨)版本去做，真的的確是窒礙難行。」立委林國成說：「我們的內容非常充實，行政院吃不到葡萄說葡萄酸。」與國防部隔空槓上民眾黨版所提的軍購條例，而除了海馬士本體之外，還包括420枚M57陸軍戰術飛彈，及1203箱精準火箭，內涵M31A2以及M30A2兩種彈型分別以及756套447套，不只存放的地點要防止中國襲擊，以M30A2屬於，高價且敏感的精準彈藥，在存放的時軍事專家指出必須恆溫恆濕。

國防安全研究院副研究員舒孝煌說：「這種這個M30以後的這個系列，都是屬於這個GMLRS，都是屬於這個精準打擊的彈藥，就是GPS導引頭，就是相關的溫濕度的這些控制，這樣才能夠確保它的這個效能。」這種這個M30以後的這個系列，都是屬於這個GMLRS，都是屬於這個精準打擊的彈藥，就是GPS導引頭，就是相關的溫濕度的這些控制，這樣才能夠確保它的這個效能。

不只海馬士這回民眾黨大砍軍購預算，1.25兆軍購第十次闖關失敗，針對國防預算朝野看法相左，持續陷入僵局。

