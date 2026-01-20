海馬士系統新增420枚M57地對地飛彈的真正威力

美軍現在賣給我國射程300公里的飛彈，但給了隨時能升級打500公里的載具。（維基百科）





美國國務院近日批准的 111 億美元對台軍售案中，我國增購 82 輛 M142 海馬士（HIMARS）發射車，大批火箭彈，以及 420 枚 M57 戰術飛彈（ATACMS飛彈最新版本）無疑是近年來最具指標性的火力升級。

這意味著我國陸軍未來的海馬士總數將突破百輛大關，不再只是「點穴」用的特種兵器，而是正式成為具備規模效應、能進行飽和打擊的「主戰火力」！

關於「射程500公里」的迷思與現實

但首先必須討論與釐清，讓許多人興奮的「500 公里射程」傳聞，即部分報導指稱這批 M57 飛彈「暗藏」了增程版，甚至能打到 500 公里。

但若我們回歸美國國防部作戰測試（DOT&E）的嚴謹報告，M57 (ATACMS TACMS 2000) 及其改良版 M57E1（ATACMS Modification），其最大有效射程在物理與條約限制下，就是 300 公里。

那個傳說中的「500 公里」射程，應是美軍下一代的 PrSM（精準打擊飛彈）。這次清單上明白寫的是 M57，但這筆交易的戰略伏筆在於「平台」，M142發射車可以成為 PrSM 的載台。

美軍現在賣給我國射程300公里的飛彈，但給了隨時能升級打500公里的載具。這是一種「預留空間」的戰略模糊，但現階段，我軍拿到的確實是成熟可靠的300公里版本。

關鍵細節：M57E1 的「近發感測器」

既然射程沒有「開外掛」，那這批飛彈強在哪裡？答案在於型號後面的那個 E1，以及它整合的近發感測器（Proximity Sensor）。

早期的單彈頭型 ATACMS（M57基本型），主要設計用來「鑽地」或「攻堅」，依靠觸發引信摧毀堅固的掩體或橋樑。

這在打擊點目標時很有效，但面對現代戰場上散佈的軟目標，例如展開中的防空雷達車、停機坪上的戰機、或是正在集結的輕裝甲部隊，單點觸發的殺傷效率其實有限。

我國陸軍未來的海馬士總數將突破百輛大關，不再只是「點穴」用的特種兵器。

M57E1的改良正是為此而生

透過整合近發感測器，E1版本飛彈具備了精準的「空爆模式」（Airburst Mode）：飛彈彈頭不需要直接撞擊目標，而是在目標頭頂預設的高度引爆，將高爆彈頭的破片與衝擊波極大化地覆蓋地面。

「空爆模式」於壓制敵軍的「砲兵、防空陣地」或「登陸集結區」、「運補作業區」這類高價值但相對脆弱的軟性目標，殺傷力是幾何級數的提升。

這才是國軍「源頭打擊」最需要的拼圖：不只能打掉對方的指揮碉堡，更能一發癱瘓掉對方的軍事作業區域。

此外M57E1在導引系統上，因為電子科技的進步，採用了抗干擾能力更強的GPS/INS整合導航，即便在戰時GPS訊號遭到敵方強烈干擾，輔以慣性導航系統（INS），仍能維持較高的終端精度。

武器的數量與質量同樣重要

這次的採購規模更值得關注，因過去我國買這種高價精準武器，數量往往只有「象徵性」的幾十套，打完就沒了，例如第一批只採購64枚M57。（後增為84枚）

但當本次採購案執行完畢，兩批採購的海馬士發射車數量超過100輛，飛彈合計超過500枚，且北、中、南各戰區都能獨立部署時，台灣就擁有了真正的「跨區火力優勢」。

當敵軍試圖在沿岸建立登陸場，甚至只是在對岸港口集結時，面對的不是零星的騷擾射擊，而是隨時可能有數十枚具備空爆能力的戰術飛彈，從不同角度同步落下。

這種「能夠依靠數量突破防衛」與「具備面殺傷能力」的火網，才是解放軍參謀在兵棋推演時最頭痛的變數。

此外當100輛車散佈在全台灣高速「趴趴走」，或隱藏在隧道、高架橋下與偽裝陣地中時，解放軍要完全獵殺這些機動發射台的難度，將呈指數級上升。

只要有發射車存活，我軍就隨時保有對敵方沿岸陣地發動毀滅性打擊的能力。

從奇蹟武器變為主戰武器

由本次的採購數量，可以發現這是真正面對戰爭的戰備，主戰武器除了質量，數量也很重要！

不再幻想用少數武器創造奇蹟來逆轉戰局，而是腳踏實地，用足夠的數量、成熟的技術（300 公里射程）、以及正確的殺傷手段（空爆模式），構建出一道讓敵軍難以跨越的火力高牆。

與其執著於那個還在紙上的500公里，不如看懂這 420 枚能隨時在敵軍頭頂「空爆」的 M57E1，才是真正讓對岸若發動入侵，要考慮與忌憚的實質威懾。（本文轉載自世界特種部隊與軍武資料庫臉書）