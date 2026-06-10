海馬士西岸射擊！陸軍十軍團驗證射擊 「穿雲箭」多管齊發超震撼

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陸軍第十軍團今天首次公開出動6台海馬士發射車，在大甲溪口甲南海灘南北岸，首次於作戰境地實施驗證射擊，並且實施「同時彈著(TOT)」科目，場面相當壯觀。(記者塗建榮攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕我國對美軍購的海馬士多管火箭系統今(10)日首次在台灣西岸實施驗證射擊！陸軍第十軍團今天首次公開出動6台海馬士發射車，在大甲溪口甲南海灘南北岸，首次於作戰境地實施驗證射擊，並且實施「同時彈著(TOT)」科目，場面相當壯觀。

陸軍第十軍團今天繼續實施第2天的「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，出動包含包含海馬士(HIMARS)多管火箭系統、155公厘榴彈砲、M109A2及M110A2自走砲等武器，展現陸軍新式武器火力、機動打擊能力及國軍戮力戰訓本務與落實實戰化訓練成果。

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第十軍團10日在大甲溪出海口實施第二日「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，本次是海馬士多管火箭系統完成接裝後，首度於九鵬基地以外地區進行實彈射擊驗證。(記者塗建榮攝)

陸軍強調，這是我國在海馬士完成接裝後，首度於九鵬基地外完成實彈射擊驗證，在隱藏點實施戰力保存的海馬士發射車，於接獲射擊任務後，立即機動至發射位置，3分鐘內即完成「機動－射擊準備－發射」的射擊流程，並於射擊後立刻脫離，充分發揮其優異機動性能，能執行「打了就跑」(shoot-and-scoot)戰術作為，避免遭敵軍反砲兵雷達鎖定，大幅提高戰場存活率。

本次操演原規劃在甲南海灘南北岸出動6台車、合計發射36枚M28縮距彈，模擬對北部地區之敵高效益目標實施跨區火力支援，使敵軍進攻頓挫，充分展現快速部署、精準打擊與跨區增援的優勢，提升地面部隊火力支援能量，有效嚇阻敵軍進犯。

陸軍海馬士完今天進行實彈射擊驗證，在隱藏點實施戰力保存的海馬士發射車，於接獲射擊任務後，立即機動至發射位置，3分鐘內即完成「機動－射擊準備－發射」的射擊流程，並於射擊後立刻脫離，充分發揮其優異機動性能，能執行「打了就跑」(shoot-and-scoot)戰術作為，避免遭敵軍反砲兵雷達鎖定，大幅提高戰場存活率。(記者塗建榮攝)

58砲指部上校參謀主任翁一銘說明，本次射擊分為3波，第一波屬於「檢驗射擊」、第二波次則是「準備射擊」，各砲準備好即可直接發射，第三波則是同時彈著(TOT)，控制彈藥在同一時間落於目標區，但由於今天陣地較實地作戰情境更近，所以看起來會像是同步射擊。

不過，根據現場情形及軍方統計說明，最後合計射擊32枚，總計有4枚不發火情形。58砲指部上校參謀主任翁一銘說明，北岸部份在第一車、第三車，分別在第二波、第三波各出現1發不發火情形，南岸也有2枚彈藥不發火。

翁一銘指出，目前初步研判皆為電腦鏈接問題，海馬士系統會在軟體上直接顯示不發火，因此官兵當場進行故障排除，亦符合實戰化情境，目前詳細情況仍在調查研究中。他也透露，去年驗證射擊以來也會有遇到這類系統問題，美方也已協助更新整套軟體，接下來也會進一步將報告交予美方討論共研。

另外，十軍團也在今天的演訓中接續出動M109A2、M110A2自走砲、155公厘榴彈砲對目標區實施射擊，驗證聯合火力支援效能，充分展現國軍建構現代化精準打擊能力的成果。

十軍團表示，特別感謝台中市政府、大甲區公所及大甲、清水地方鄉親全力支持與配合並提供射擊陣地，使作戰區所屬部隊能充分運用實戰環境，落實戰場即是訓場之實戰化訓練，不僅體現軍愛民、民敬軍的精神，使部隊能全力投入訓練，更透過資源共享與相互支援機制，展現軍民合作與平時戰場經營成果，強化整體防衛效能，為建構全社會防衛韌性奠定良好基礎。

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