海馬士首度作戰地境實射 3分鐘「打帶跑」驗證機動火力

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我國向美採購的「海馬士多管火箭系統」自去年成軍後，今(10)日首次於作戰地境進行實彈訓練，於台中參與陸軍十軍團的「年度重砲射擊操演」。本次操演著重實戰化訓練目標，官兵需在3分鐘內完成機動準備與射擊作業，驗證海馬士系統優越的「打帶跑」作戰能力。

陸軍十軍團10日繼續於台中大甲溪出海口，實施「2026年度重砲射擊暨新式武器換裝驗證」操演，除各型重砲武器外，更首次出動58砲指部的「海馬士多管火箭系統(HIMARS)」進行驗證射擊。這也是自2025年5月於屏東九鵬基地完成測評後，我國海馬士系統首次在作戰地境實施實彈射擊訓練。

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陸軍共派出六輛海馬士發射車，射擊36枚M28縮距訓練彈。(楊仁翔 攝)

為達成實戰化訓練目標，本次操演各海馬士發射車先期都隱蔽於戰力保存地點，待接獲射擊任務後，才立即機動至各發射陣地，需在3分鐘內完成「機動、準備、射擊」等流程並迅速撤離，以發揮「打帶跑」(shoot-and-scoot)戰術作為。58砲多管飛彈連連長柯明斌說：『(原音)今年是第一次以接到命令，迅速機動到陣地實施射擊訓練。官兵也都秉持了平日教官的教導，以及標準作業程序來完成，並執行各種射擊的訓練科目。』

軍方說明，操演模擬對北部地區之敵高效益目標實施「跨區火力支援」，派出6輛海馬士發射車，每輛配賦6發M28縮距訓練彈，區分「檢驗射擊」、「準備射擊」及「TOT同時彈著」三項射擊波次，共計36枚。不過後續統計僅完成射擊32枚，4枚不發火，初步判定是因電腦系統故障。58砲參謀長翁一鳴說：『(原音)去年跟今年都是有一樣的狀況，都有發生類似問題。去年下半美方也來協助我們更新及軟體升級，我們會再把相關報告跟美方做討論。』

本次操演陸軍共派出六輛海馬士發射車，射擊36枚M28縮距訓練彈，但其中4枚遇不發火狀況，初判為電腦系統異常。(楊仁翔 攝)

另外操演過程中，也多次遇到緊急空域管制而中斷射擊訓練，軍方表示，訓前已完成空域協調申請，但由於本日天候不佳，部分進場航班有所延誤，導致訓練臨時暫停，但相關流程皆依標準作業程序進行。

軍方也特別感謝台中市府及在地居民的配合，使作戰部隊能充分運用實戰環境，落實戰場及訓場的訓練目標，以強化整體防衛效能。(編輯：宋皖媛)