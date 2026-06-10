海馬士首度台灣西岸實彈射擊 模擬跨區增援頓挫敵軍

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（中央社記者吳書緯台中10日電）台灣對美國軍購的海馬士多管火箭系統今天首度在台灣西海岸實彈射擊驗證，於大甲溪出海口南北兩岸射擊火箭彈，模擬對北部地區的敵軍高效益目標實施跨區火力支援，使敵軍進攻頓挫，展現快速部署、精準打擊與跨區增援的優勢。

陸軍第十軍團今天進行第2天「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，海馬士（HIMARS）多管火箭系統、155公厘榴彈砲、M109A2及M110A2自走砲等武器射擊，軍方上午邀請媒體至大甲溪北岸射擊陣地採訪海馬士實彈射擊。

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陸軍58砲指部今天在大甲溪南北兩岸各部署3輛海馬士發射車，每輛發射車搭載6枚M28縮距彈，射擊3個波次，每波次每輛發射車射擊2枚，6輛發射車每波次共射擊12枚，3波次預計共發射36枚，彈著點為9公里外的海域。

十軍團指出，今天射擊模擬對北部地區之敵高效益目標實施跨區火力支援，使敵軍進攻頓挫，充分展現快速部署、精準打擊與跨區增援的優勢，提升地面部隊火力支援能量，有效嚇阻敵軍進犯。

中央社記者於北岸射擊陣地觀察，海馬士發射車一開始在隱藏點實施戰力保存，原定上午9時25分展開射擊任務，但因民航空域管制而延後，北岸的海馬士上午9時50分接獲命令後駛出隱蔽位置進入射擊陣地，數分鐘後南北兩岸的海馬士發射車逐次發射第一波各2枚M28縮距彈，隨後於10時許進行第二波次射擊，媒體所在的北岸的1號發射車有1枚M28縮距彈未發射。

此時，原定一氣呵成的實彈射擊訓練，因空域管制再度暫停，等待40分鐘後於10時45分展開第3波次射擊，第3波次採TOT同時彈著射擊，各輛發射車為了讓火箭彈同時彈著目標區，所以發射時間有些微差異，北岸的3號發射車亦有1枚M28縮距彈未發射。

陸軍58砲指部參謀主任翁一銘上校受訪表示，今天射擊訓練原定射擊36枚縮距彈，經過南北兩岸的統計，共實際射擊32枚縮距彈，除了媒體所在的北岸有2枚縮距彈不發火，南岸亦有2枚縮距彈產生不發火的情況，尚在釐清不發火原因。

針對空域管制，翁一銘指出，今天空域依規定在50天前完成申請，空域申請到中午12時，但今天由於台北近場台有不預期的班機延誤，所以空域關閉2次，同時也有對海域進行管制，由海巡署協同管制，但今天海域的狀況都正常。（編輯：林淑媛）1150610