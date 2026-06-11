海馬士首度台灣西岸開火 一文看為何解放軍軍演點名為「必殺目標」優先摧毀

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第五作戰區10日執行海馬士多管火箭系統實彈射擊任務。（王侑聖攝）



台灣向美國採購的「海馬士多管火箭系統」10日首度在台灣西海岸實彈射擊驗證。海馬士具備「打了就跑」的高機動性、遠程打擊和精準導引能力3大優點，被視為台灣不對稱作戰的重要核心戰力；再加上海馬士曾於俄烏戰爭中重創俄軍，已被解放軍列為衝突初期的優先摧毀目標，更曾在去年底軍演中對海馬士發射車進行模擬打擊。

台灣陸軍58砲指部在大甲溪南北兩岸各部署3輛海馬士發射車，每輛發射車搭載6枚M28縮距彈，每波次每輛發射車射擊2枚，6輛發射車每波次共射擊12枚，3波次預計共發射36枚，彈著點為9公里外的海域。

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陸軍表示，這次使用的是射程較短的訓練火箭彈，火箭從海岸發射後飛行一小段距離，便直接落入海中，而該次演習是模擬對北部地區的敵方高價值目標實施跨區域火力支援，以阻止敵軍推進。

台灣西海岸被視為中國解放軍進行兩棲登陸作戰最有可能發生的地區，尤其是台中港，好讓解放軍能夠快速卸載重型裝備。因此，若能在敵軍登陸期間對其發動打擊，台灣將有機會挫敗入侵行動，或至少拖延其進展，直到增援部隊抵達。

中國解放軍怕海馬士？

解放軍於2025年12月舉行的「正義使命-2025」軍演中，曾明確模擬打擊海馬士發射車。當時，中國官媒畫面顯示，解放軍在「確認」海馬士部署位置後，發射遠程火箭進行打擊。

此外，中國官方媒體也展示了解放軍海軍與海警攔截並登檢船隻的畫面，並宣稱這些船隻正在向台灣運送海馬士多管火箭系統。

中國釋放出的訊號顯示，在可能爆發的台海衝突中，解放軍已將美製海馬士列為優先打擊目標之一。因為中方十分清楚，這些武器對解放軍兩棲登陸作戰、補給路線以及火箭部隊，都可能構成重大威脅。

中國對海馬士的擔憂並非毫無根據。海馬士2022年首次投入俄烏戰爭時，就曾對俄軍造成重大打擊；而在2024年開始發射長程ATACMS飛彈後，再次對俄軍帶來顯著衝擊。

海馬士亮相為何引關注？

歐亞時報報導，台灣一直向美國採購M142「海馬士多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS），強化不對稱作戰能力。美國最近一筆總額高達110億美元的對台軍售案，據報也包含82套「海馬士多管火箭系統」，以及420枚美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）。

海馬士的第一個優點，就是高度機動性。海馬士可快速部署，還能在射擊後迅速轉移陣地，大幅降低遭敵方反擊風險。台灣陸軍就表示，這次演習也展現了海馬士的高機動性，以及「打了就跑」（shoot-and-scoot）能力，而這種能力在節奏快速的現代戰場中相當重要。

第二個優點是射程遠。海馬士可發射「導引多管火箭系統」（GMLRS）火箭彈，射程超過70公里；也可發射「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），最遠射程可達300公里。

第三個優點是精準度。「導引多管火箭系統」搭載GPS，可精準地轟擊敵方目標。

海馬士能如何反擊解放軍？

在中國發動侵台行動時，尤其是解放軍跨越台灣海峽及登陸期間，海馬士可用來攻擊解放軍的兩棲登陸艦艇與後勤支援船隻。多位台灣安全專家一再指出，分散部署的海馬士可利用「打了就跑」的機動戰術，攻擊登陸海灘、台灣海峽中的運兵船團，或兩棲登陸行動中的後續增援部隊，並躲避敵方反擊火力；而透過高精準度打擊解放軍登陸部隊、艦艇、指揮中心或集結區，台灣軍方將能建立所謂的「殲敵區」（kill zones），並在侵略行動初期就干擾解放軍的作戰行動。

不僅如此，若將海馬士部署在台灣外島上，海馬士搭配ATACMS飛彈的組合，還能威脅中國前線的福建省大片區域，甚至可以在解放軍部隊還沒穿越台海時，就先對中國沿海島嶼上的解放軍集結區、登船港口、部隊集結地點以及後勤補給樞紐發動打擊。這可能削弱或延緩侵台行動，因為兩棲登陸作戰需要大規模兵力集中，而這些集結中的部隊容易遭到精準打擊。

此外，海馬士也可執行所謂的「縱深打擊」（deep counterstrikes），攻擊中國本土的防空系統、指揮所，以及解放軍的遠程火箭部隊陣地。

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