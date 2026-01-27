海馬士首度春節戰備 陸軍十軍團地空操演反制突擊驗證「立即戰備」

陸軍58砲指部接裝海馬士多管火箭系統，於2026.1.27陸軍春節加強戰備操演採訪活動中演練跨區增援遠程火力打擊。郭宏章攝



國軍為了讓民眾安心過節，展開春節加強戰備工作。陸軍十軍團今天（1/27）整合作戰區內陸軍部隊，包括聯兵586旅、首個接裝海馬士多管火箭系統的砲兵第58指揮部以及航空602旅出動AH-1W攻擊直升機，與各單位實施地空整體操演，模擬狀況的想定是敵軍猝然突襲，國軍下達「立即備戰操演」，第五作戰區整合兵力，出動包括首度擔任春節戰備的「海馬士」多管火箭對中共登陸船團等目標遠程打擊，驗證戰備部隊快速制變與戰力，讓民眾安心過好年。

春節假期即將到來，國軍為了讓民眾安心過節，積極準備春節期間的加強戰備工作。陸軍十軍團今天（1/27）在新社龍翔營區進行操演，整合作戰區內的聯兵586旅、首個接裝海馬士系統的砲兵第58指揮部以及航空602旅出動AH-1W攻擊直升機，與各單位實施地空整體操演，驗證戰備部隊快速制變與戰力。

今天陸軍十軍團操演的想定預設為「立即備戰操演」生效時，機步戰鬥隊在特戰分遣隊及防空部隊掩護下，戰備偵巡至新社龍翔營區，阻止敵軍特攻突襲，並藉無人機偵蒐與攻擊、地空整體作戰以及海馬士多管火箭系統的遠距跨區增援等作戰行動，驗證戰備部隊快速應變制變與協同作戰能力。

陸軍指出，操演內容主要以防範敵軍猝然對我方發起攻擊，共軍出動包括武直-10與直-8直升機突襲，並且有在地協力者開著「皮卡車」協同攻擊贏區，陸軍對此採取相應的快速反制，出動包括AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、雲豹甲車，M60A3戰車等，隨後並由航特部UH-60M出動快反兵力反擊，成功奪回贏區。

由於海馬士今年是首度擔任春節加強戰備任務，陸軍強調，此次操演特別模擬作戰區以海馬士多管火箭系統實施遠距精準火力跨區增援的課目，展現陸軍因應新興兵力逐漸成軍，具備縱深打擊與整體聯合作戰能力。

根據現場解說官指出，操演中海馬士多管火箭分別對敵軍海上登陸船團、台南外海與澎湖七美都進行遠距跨區增援的射擊任務，展現遠距離打擊的殺傷範圍足以涵蓋台澎防衛作戰需求。

國軍首支接裝海馬士多管火箭系統的58砲指部，負責負責人員的訓練和裝備的保養的多管火箭連副連長陸上尉受訪時表示，這次的操演是海馬斯單位自從去年成軍以來，首度與其他友軍單位共同參加春節戰備巡弋的操演任務。這對單位來說是一個相當好的機會，可以去驗證多管火箭連裝備的效能，也可以同時為國人去展現部對平時勤加訓練的成果。

有記者問到，由於是首次陸軍其他單位協同作戰，在溝通上有哪些需要克服之處。陸上尉表示，這是一個全新的指管架構。像我們海馬士多管火箭連是屬於目前陸軍這個遠程火力的新式武器裝備之一，海馬士有幾個特點：第一個是可以大幅地去增加作戰區內的砲兵支援火力。因為海馬士的射程較遠，然後目標的涵蓋區的範圍較廣，所以海馬士單位可以隨時去支援跨作戰區的範圍。

此外，值得一提的是，這次地空聯合操演當中，國軍首度展現攻擊型無人機與監偵型無人機同場作戰，操作第一人稱（FPV）攻擊型無人機的士官兵能夠精準擊中模擬敵軍的固定氣球目標，展現訓練成果。

陸軍五八砲指部的無人機大隊的大隊長林政軒中校表示，目前所使用的這款無人機，是先用經費採購相關的訓練型，來做未來我們接裝前準備的前置訓練。現在使用的是採購民用型的無人機，已經能夠精準地對目標指示打擊。相信對於我們未來正式獲得裝備之後，會有更有效地為國家付出，然後執行相關的任務。

