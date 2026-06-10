海馬士首度西海岸實彈射擊 4枚火箭彈未如期發射

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陸軍「重砲射擊暨新式武器換裝驗證」訓練第二天，同樣在台中大甲溪出海口南北岸登場，海馬士多管火箭系統首度到九鵬以外，在台灣西海岸實施實彈射擊。不過演訓過程中，卻有4枚火箭彈未如期發射，加上空域兩度管制，為演練增添不少考驗。

海馬士多管火箭系統完成接裝後，首度於九鵬基地外完成實彈射擊驗證，在隱藏點實施戰力保存的海馬士發射車，接獲射擊任務後，立即機動至發射位置，充分發揮優異機動性能，火箭彈拖曳著尾焰呼嘯升空，劃破天際直奔目標區，展現精準打擊能力。

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海馬士多管齊發，場面震撼。圖／台視新聞

然而現場卻出現狀況，4顆火箭彈沒有如期發射。砲多管飛彈連連長柯明斌指出，射擊的過程中第一車有發生系統異常，正在實施故障排除的部分，這也是實戰化的一環。

意外不只一樁，十軍團第二天實彈演練還遇上兩次空域管制，原訂10點多就該結束的行程，整整拖延近1小時。

台中甲南海灘腹地寬廣，是國軍必須固守的「紅色沙灘」戰略要地，海馬士多管火箭系統能快速部署，展現「打了就跑」戰術作為，避免遭敵軍反砲兵雷達鎖定，大幅提高戰場存活率。2天的重砲暨新式武器實彈射擊演練順利落幕，驗證武器作戰效能，也提升整體防衛戰力。

台中／陳可親、楊岳達 責任編輯／洪季謙

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