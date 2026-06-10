海馬士首次驗證陣地實彈射擊 兩度因北部空域管制中斷、4枚發射失敗

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本日最大焦點，是海馬士多管火箭系統完成接裝後，首度於屏東九鵬基地外完成實彈射擊驗證。（圖／李奇叡攝）

陸軍第十軍團今（10）日於台中大甲溪出海口南北岸，實施第二日「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，重頭戲為海馬士(HIMARS)多管火箭系統實彈射擊。不過，原先規劃發射36枚M28縮距彈，最後卻因系統等原因，僅成功發射32枚；另外，由於北部空域管制影響，射擊流程也兩度中斷。

本日最大焦點，是海馬士多管火箭系統完成接裝後，首度於屏東九鵬基地外完成實彈射擊驗證。在隱藏點實施戰力保存的海馬士發射車，於接獲射擊任務後，立即機動至發射位置，3分鐘內即完成「機動-射擊準備-發射」的射擊流程，並於射擊後立刻脫離，發揮優異機動性能 ，能執行 「 打了就跑 」（shoot-and-scoot）戰術作為，以免遭敵軍反砲兵雷達鎖定，大幅提高戰場存活率。

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此次規劃3波射擊，共發射36枚M28縮距彈，模擬對北部地區之敵高效益目標實施跨區火力支援，使敵軍進攻頓挫，以充分展現快速部署、精準打擊與跨區增援的優勢，提升地面部隊火力支援能量，有效嚇阻敵軍進犯。

58砲多管飛彈連連長柯明斌少校在陣地受訪時說明，過程中發射車發生系統異常。（圖／李奇叡攝）

不過，最後並未全數成功發射，僅發射32枚。58砲多管飛彈連連長柯明斌少校在陣地受訪時說明，這是第一次在大甲溪南北岸實施實彈射擊，接到命令後迅速機動到陣地，官兵均秉持教官教導及標準作業程序完成，並執行各種射擊訓練科目，相信已展現部隊精實戰力。

柯明斌表示，在射擊過程中，發射車官兵有發現系統異常，立即依照程序完成故障排除，並規劃在第三波將該彈射擊出去，不過，第三波同樣再度有發射車發生系統異常。他強調，實施故障排除，也是實戰化的一環。

58砲指部參謀主任翁一銘上校說，今日空域是屬於協調空域，軍方依規完成相關申請。（圖／李奇叡攝）

針對射擊流程兩度受到空域管制影響，58砲指部參謀主任翁一銘上校則說，今日空域是屬於協調空域，軍方依規完成相關申請，至今天中午12時。不過今天台北有不預期的班機延誤，所以空域共關閉兩次，其餘均按照標準作業程序執行。

翁一銘表示，軍方不只是對空域，對海域有進行相關管制，今天海面管制協請海巡署進行協調管制，狀況都正常。

至於射擊流程因北部空域管制兩度中斷，重新射擊是否要再度設定、計算？柯明斌則說，在射擊前會先下達射擊任務到指管車，如果中途有遇到像今天的狀況，射擊任務一樣會在指管車電腦中先儲存，等到空域開放後，再把射擊任務下達給發射車，執行射擊作業。



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