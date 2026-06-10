海馬士「三地演訓」 戰略布局曝光！中部成跨區增援、縱深制壓樞紐

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

陸軍積極接裝美製「海馬士(HIMARS)多管火箭系統」，台灣中部地區已成為海馬士部署的核心重鎮，其強大火力能同時兼顧台灣南北本島與外島澎湖，建構起關鍵的不對稱作戰能量。(記者塗建榮攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍近年積極接裝美製「海馬士(HIMARS)多管火箭系統」，並在近期接連實施多次實彈射擊與模擬演練。從最早的屏東九鵬基地實彈射擊，到中部防區模擬對澎湖實施跨海支援演練，再到本週於台中大甲溪南北岸進行的實彈射擊，這一連串的兵力轉移與演訓，完整勾勒出國軍新一代長程精準火力的戰術遞進邏輯。這顯示台灣中部地區已成為海馬士部署的核心重鎮，其強大火力能同時兼顧台灣南北本島與外島澎湖，建構起關鍵的不對稱作戰能量。

廣告 廣告

海馬士部隊在三個不同地點的射擊與模擬演練，並非單純的例行訓練，而是具有從「基礎驗證」到「實戰化防區經營」的深層戰術用意：

第一階段：屏東九鵬基地實彈射擊(核心：基礎參數驗證)

九鵬基地為國軍傳統的飛彈與精準武器測試場。首批接裝部隊在此進行實彈射擊，戰術用意在於驗證武器裝備的極限效能、實彈彈道參數，並建立接裝官兵對新系統的基礎操作、系統整合與實彈射擊經驗。

陸軍第十軍團今天首次公開出動6台海馬士發射車，在大甲溪口甲南海灘南北岸，首次於作戰境地實施驗證射擊，並且實施「同時彈著(TOT)」科目，場面相當壯觀。(記者塗建榮攝)

第二階段：中部模擬對澎湖增援(核心：跨區縱深與源頭反制)

陸軍十軍團五八砲指部先前首度演練由本島中部陣地，跨海模擬射擊第一作戰區(澎湖)目標。此舉旨在發揮海馬士長程精準打擊的「縱深」優勢，當外島防區遭敵突入時，本島火力無須登島即可即時越海集火支援；同時藉由長程彈藥的涵蓋範圍，也能對台海中線乃至對岸沿海目標發揮「源頭反制」的威阻效果。

第三階段：台中大甲溪南北岸模擬射擊(核心：實戰化地境經營與多層次火力)

部隊移師至大甲溪畔、甲南海灘等實際戰術位置演練，戰術用意在於擺脫封閉演訓場模式，轉為「戰術區域地境經營」。演練中結合雷霆 2000 多管火箭、無人機與自走砲，驗證在面對敵軍可能從中北部灘岸登陸時，如何利用海馬士「射完就跑」的高機動性迅速轉移、規避反砲兵火力，並與其他武器協同組成「多層次反登陸火力網」。

「海馬士(HIMARS)多管火箭系統」近期接連實施多次實彈射擊與模擬演練。從最早的屏東九鵬基地實彈射擊，到中部防區模擬對澎湖實施跨海支援演練，再到今天於台中大甲溪南北岸進行的實彈射擊，這一連串的兵力轉移與演訓，完整勾勒出國軍新一代長程精準火力的戰術遞進邏輯。(記者塗建榮攝)

中部地區具備極佳的地理縱深與戰略居中優勢。目前首批成軍的海馬士部隊正是駐守台中的陸軍十軍團五八砲指部，已具備完整的戰術操演經驗。海馬士主要配備的兩大武器系統中，精準導引火箭彈(GMLRS)具備 15 至 70 公里的有效射程(改良型可達 150 公里)，適合精準打擊灘頭或渡海中的敵軍登陸艇；而列為戰略級武器的陸軍戰術飛彈(ATACMS)，單車可裝載 1 枚，射程高達 300 公里。

當海馬士部署於中部大甲溪周邊，向北可涵蓋新竹、桃園等北部關鍵登陸灘岸，向南可延伸支援台南、高雄防區，甚至跨海掩護澎湖。這種「現地待命、跨區支援」的特性，讓發揮制壓火力的同時，無須在公路長途奔波，大幅減少行軍中被敵軍偵獲突擊的風險。

從九鵬的「點」測試，到澎湖與大甲溪的「面」防護，國軍透過這三次演訓，證實已將海馬士成功融入防衛作戰序列。中部地區無疑已成為台灣本島長程精準制壓火力的關鍵核心樞紐，為台海防衛作戰增添更具威懾力的底牌，也保留未來前進部署外島的戰略空間。

【看原文連結】

更多自由時報報導

美宣佈15億美元售紐西蘭5架MH-60R 單價竟高出台灣當年3倍！

獲美方「破格接待」？鄭麗文曬1照 結果只是......

豪雨炸不停！6/10停班停課一次看 1縣市宣布繼續放

海馬士西岸射擊！陸軍十軍團驗證射擊 「穿雲箭」多管齊發超震撼

