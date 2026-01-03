「海馬士」戰力升級 增程型GMLRS射程達150公里

記者賴名倫／綜合報導

《英國國防期刊》報導，洛克希德馬丁集團已完成「增程型導引多管火箭系統」（ER GMLRS）最新射擊測試，可望大幅提升M142「海馬士」（HIMARS）發射車與「多管火箭系統」（MLRS）的精確打擊與嚇阻戰力。

洛馬與美國陸軍在新墨西哥州白沙飛彈靶場，運用「海馬士」發射車，發射配備訓練模擬彈頭的ER GMLRS，精確命中112公里外目標，證明這款改良型的射程已增至150公里，較舊版GMLRS的70公里射程大幅提升；且運用最新技術改良的彈尾尾翼控制能力與導引效能，也具備優異精確打擊效能，可摧毀敵方戰線後方的指管節點、補給基地與高價值目標。

洛馬表示，測試證明ER GMLRS已臻成熟，由於其彈體與舊式GMLRS尺寸相同，可裝入同款6發火箭彈箱，因此美軍與盟邦配備的「海馬士」與「多管火箭系統」，無須改裝彈箱，便可直接搭載ER GMLRS，運用其優異射程與精確導引能力，即時打擊面積目標與針點目標，甚至可壓制防空系統，具備優異多元作戰彈性。

報導指出，洛馬與美國陸軍計畫在今年上半年進行更多測試，繼續驗證ER GMLRS的作戰潛力，未來可望向歐洲與印太地區用戶出口，共同提升美軍與盟邦打擊效能。

洛馬已完成ER GMLRS最新一輪射擊測試，證明其具備150公里射程。（取自洛馬網站）

ER GMLRS可由「海馬士」彈箱搭載，大幅提升使用國的遠距精確打擊效能。圖為美軍「海馬士」發射車進行實彈射擊演訓。（取自DVIDS網站）