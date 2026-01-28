「海馬士」近距離亮相 國軍F-16V緊急升空、眼鏡蛇直升機起飛畫面曝光





國防部昨天（27日）舉行春節前夕的戰備操演，除了自殺型無人機、陸射劍二飛彈等武器，最受矚目的便是「海馬士」多管火箭系統及發射車近距離亮相，雖然現場並未發射，但仍可看出「打帶跑」的高機動力及打擊能力。

除此之外，操演中還操縱無人機摧毀目標、AH-1W眼鏡蛇直升機升空進行掃蕩、UH-60M黑鷹直升機空降人員，以及F-16V戰機為因應緊急狀況在6分鐘以內起飛，種種操演都顯示國軍的「肌肉」精實可靠。

海馬士多管火箭系統的高機動性，可以進行「打帶跑」的戰術。（張哲偉攝）

AH-1W眼鏡蛇直升機在操演中升空。（張哲偉攝）

F-16V戰機模擬緊急狀況中，在6分鐘以內迅速起飛。（張哲偉攝）

UH-60M黑鷹直升機在操演中空降戰鬥人員。（張哲偉攝）

