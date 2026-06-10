海馬士4枚實彈發射失敗！去年系統就有問題 美曾協助更新軟體

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陸軍第十軍團今（10）日於台中大甲溪出海口南北岸，進行海馬士(HIMARS)多管火箭系統實彈射擊。（圖／李奇叡攝）

陸軍第十軍團今（10）日於台中大甲溪出海口南北岸，進行海馬士(HIMARS)多管火箭系統實彈射擊；原先規劃發射36枚M28縮距彈，最後因系統等原因，僅成功發射32枚。軍方透露，去年就有系統問題，美方曾在下半年協助更新軟體，此次確切原因仍待釐清，會做成報告與美方討論。

今為海馬士多管火箭系統完成接裝後，首度於九鵬基地外完成實彈射擊驗證。此次規劃「檢驗射擊」、「準備好射擊」、「TOT同時彈著射擊」等3波射擊，發射36枚M28縮距彈。不過，最後並未全數成功發射，58砲多管飛彈連連長柯明斌少校在陣地受訪時說明，在射擊過程中，發射車官兵有發現系統異常，立即依照程序完成故障排除。

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58砲指部參謀主任翁一銘上校事後說明，經過統計，今天合計共射擊32枚M28縮距彈。在北岸的第二波第一車、第三波第三車，各一發未射擊；在南岸則有兩枚縮距彈不發火。

他強調，北岸第二波未射擊的縮距彈，確實有規劃在第三波發射，但第三波仍有射擊失敗的狀況，目前還在釐清這兩枚是否為同一枚。

翁一銘強調，目前還在調查發射失敗的原因，雖有可能是系統，但還在釐清。他也說明，彈藥選擇是由電腦，針對配重比自動判斷，所以沒有辦法保證，第一枚沒有打出去的彈，在下一次射擊時還是同一枚。

翁一銘也說，去年就有系統問題，下半年美方曾來協助，更新整體軟體。此次發射未成功的部分，也會做成報告和美方討論。



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