海馬士4枚實彈發射失敗！去年系統就有問題 美曾協助更新軟體
陸軍第十軍團今（10）日於台中大甲溪出海口南北岸，進行海馬士(HIMARS)多管火箭系統實彈射擊；原先規劃發射36枚M28縮距彈，最後因系統等原因，僅成功發射32枚。軍方透露，去年就有系統問題，美方曾在下半年協助更新軟體，此次確切原因仍待釐清，會做成報告與美方討論。
今為海馬士多管火箭系統完成接裝後，首度於九鵬基地外完成實彈射擊驗證。此次規劃「檢驗射擊」、「準備好射擊」、「TOT同時彈著射擊」等3波射擊，發射36枚M28縮距彈。不過，最後並未全數成功發射，58砲多管飛彈連連長柯明斌少校在陣地受訪時說明，在射擊過程中，發射車官兵有發現系統異常，立即依照程序完成故障排除。
58砲指部參謀主任翁一銘上校事後說明，經過統計，今天合計共射擊32枚M28縮距彈。在北岸的第二波第一車、第三波第三車，各一發未射擊；在南岸則有兩枚縮距彈不發火。
他強調，北岸第二波未射擊的縮距彈，確實有規劃在第三波發射，但第三波仍有射擊失敗的狀況，目前還在釐清這兩枚是否為同一枚。
翁一銘強調，目前還在調查發射失敗的原因，雖有可能是系統，但還在釐清。他也說明，彈藥選擇是由電腦，針對配重比自動判斷，所以沒有辦法保證，第一枚沒有打出去的彈，在下一次射擊時還是同一枚。
翁一銘也說，去年就有系統問題，下半年美方曾來協助，更新整體軟體。此次發射未成功的部分，也會做成報告和美方討論。
更多鏡報報導
海馬士首次驗證陣地實彈射擊 兩度因北部空域管制中斷、4枚發射失敗
海馬士火箭首期款付款月底到期 顧立雄：時間上應該來得及
藍白砍軍購！政院提3招解套 國防部搬法條「免送立院先動支」搶救海馬士
幼兒園老師偷吃人夫！甜喊bae「計畫共組小家」還傳12字撒嬌...正宮一看崩潰了
其他人也在看
日月潭空氣保衛戰開打！少做一事荷包恐先哭
[NOWNEWS今日新聞]國際級景點日月潭長年受車流與交通廢氣影響，為守護湖區清新空氣，南投縣政府推動「日月潭空氣品質維護區」，自7月1日起，將由分階段管制正式升級為全面稽查，不再區分車輛大小與用途。...
等不到美規愛國者！烏克蘭自製攔截飛彈首測成功，專家卻稱該系統有「致命缺點」
面對俄羅斯無休止的夜間飽和飛彈與無人機轟炸，加上美製愛國者（Patriot）防空系統產能滿載，烏克蘭正被迫測試自製的空中防禦機制。《金融時報》（Financial Times）獨家揭密指出，烏克蘭本土新創軍工大廠「火點」（Fire Point），上週已成功完成新型「FP-7.x」反彈道攔截飛彈首次測試。這款攔截飛彈，被基輔視為能大規模量產的「廉價版愛國者」，......
對伊朗戰爭讓「戰略透支」惡化！學者：美國國力遭榨乾恐難嚇阻中國
外交政策（FP）9日刊登美國約翰霍普金斯大學教授白蘭斯（Hal Brands）文章指出，美國與伊朗的戰爭已在全球引發震盪，擾亂世界經濟、動搖美國盟友關係、衝擊航行自由，並將核不擴散體系推向臨界點。但最重要且可能最具破壞性的影響之一，是讓美國長期存在的戰略透支（strategic insolvency）問題更加明顯地暴露出來。
高雄教師控遭強制送醫！ 衛生局澄清：高風險已同意住院
高雄某明星國小一名林姓網紅教師，因多次揭露校園問題與政策亂象，日前在社群媒體上發文提及校舍樓層高度，隨即被市府相關單位介入，甚至發生疑似遭強制送醫事件，引發網路熱議。對此，高雄市衛生局則回應，林老師的就醫與住院過程均在其同意下進行，並已向家屬解釋相關情形。
新北新莊空中垃圾山! 阿伯為研究核能把屋頂滿雜物
社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導這畫面實在太驚人！新北市新莊區一處公寓出現「空中垃圾山」，住戶長年把廢棄物往鐵皮加蓋的屋頂丟，甚至丟到隔壁戶的屋頂上，除了環境髒亂常出現蟑螂老鼠外，附近居民也擔心，萬一颱風來雜物被吹落砸傷人，或是釀成大火。記者找到這名堆積物品的阿伯，但他卻說，自己是因為要研究核能。
主播張倍滋韓國採訪「被誤認是中國媒體」遭驅趕！ 高喊「來自台灣」抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
快訊》海馬士問題非首次！陸軍：去年就有異常 美方更新軟體後仍出狀況
[Newtalk新聞] 陸軍第十軍團今（10）日於台中大甲溪出海口周邊實施第二日「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，我國向美國採購的海馬士（HIMARS）多管火箭系統首度於西濱海岸進行實彈射擊，原規劃發射36枚M28縮距訓練彈。不過，射擊過程中傳出部分火箭彈未能順利發射。對此，陸軍58砲指部參謀主任翁一銘上校證實，今日實際發射32枚火箭彈，共有4枚未發火，且類似情況去年也曾發生，美方曾協助更新系統軟體，但此次異常原因仍待進一步釐清。 翁一銘表示，原定射擊36枚火箭彈，經南、北岸陣地統計後，今日實際發射32枚。其中北岸陣地部分，第一車及第三車分別於第二波及第三波射擊時，各有1枚火箭彈未能射出；南岸陣地則有2枚火箭彈出現不發火情況。因此今日共有4枚火箭彈未能成功發射，目前初步研判可能與電腦鏈結系統有關，但實際原因仍待進一步調查。 媒體追問是否已掌握不發火原因，翁一銘回應，目前仍在釐清階段，「可能是系統問題」，但尚無法確認究竟是系統或彈藥本身所造成。 針對海馬士火箭彈發射順序問題，翁一銘說明，系統並非依照1至6號火箭彈固定順序發射，而是透過電腦自動判斷，並依據配重平衡採取S型順序射擊。因
00918、00919、00878、0056誰最會噴？專家揭「下半年資產翻倍」關鍵
最近不少高股息ETF彷彿回神，紛紛啟動落後補漲行情，股價頻頻衝擊新高，分析師陳相州指出，背後最主要有2股推力，分別是老AI與金融股的爆發，因此同時具備老AI+金融股的高股息ETF，就是近期最會漲的類型，如果下半年就要看到資產翻倍，建議可以留住高股息ETF。
鄭麗文登《金融時報》遭震撼提問！郭正亮曝背後危險訊號！？
國民黨立委鄭麗文日前接受《金融時報》專訪，強調台灣不應淪為大國博弈下的棋子，並呼籲兩岸恢復對話與交流，以降低台海誤判風險。她指出，許多台灣民眾擔心台灣可能成為「下一個烏克蘭」，因此美方除了維持區域安全外，更應積極扮演促進東亞和平的角色。
極客灣踢爆手遊效能造假惹怒高層？中國祭新規連「秤重、測跑分」都違法
今年二月份，中國知名科技頻道「極客灣」踢爆中國許多手機廠商造假手遊效能表現，提供「評測版」手機給各大科技頻道送測的實測影片爆紅後突遭下架引起軒然大波，沒想到時隔幾個月後，中國國家網信辦與市場監管總局直接出台更嚴格的《網路測評活動規範》讓中國創作者直接傻眼：「連跑分測重量都不行了？」
鄭朝方選新竹縣長自曝「2位總統說我沒政治味」 黃揚明酸：黃山料體有人看得懂？
歷經波折，民進黨10日提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。鄭朝方於提名記者會上表示，2位總統都說過他「一點政治味都沒有」，但前總統蔡英文是問號，總統賴清德是驚嘆號。對此，資深媒體人黃揚明於臉書發文酸，這是（暢銷作家）黃山料體嗎？有人看得懂嗎？新竹縣長期被視為民進黨艱困選區，民進黨原先看好鄭朝方在擔任竹北市長期間累積的好評價，加上若藍營出現分裂局面，鄭朝方具備翻轉......
富察刑滿出獄仍受「附加刑」限制出境，返台存變數
台灣出版界名人富察（本名李延賀），三年前在中國大陸被捕，據報近期刑滿獲釋，但仍因「附加刑」無法出境。有富察好友向BBC中文表示，仍未聯繫到富察，擔心他出獄後被軟禁。
台股新增兩檔「關禁閉」！均20分鐘撮合 關至6月25日
櫃買中心今（10）日公告新增2檔處置股，包括系統整合廠大粽（3147）與半導體封測廠商博磊（3581），均為20分鐘撮合一次，從明（11）日起一路關至6月25日。根據最新公告，大綜和博磊被列入處置股的原因，分別是前者最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達38.85%，而後者最近6個營業日累積之最後成交價跌幅達47.31%。
打入高通先進封裝供應鏈！投信卻連砍「這檔」15天 再倒貨88.3億元逾7.1萬張
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（10）日摔落4萬4關卡，終場收43225.54點，下跌1478.9點或跌幅3.31%，成交金額達1.32兆元，據證交所籌碼動向...
日韓小車破壞價殺入! 扣補助最低50萬內入手 夾擊國產車
財經中心／唐詩晴、戴亞倫 台北報導萬物皆漲、通膨高掛，百萬新車讓人可望不可及，不過現在台灣車市卻吹起了低總價的高CP值大戰，日韓進口車商打破市場常規，打出「進口車、國產價」的策略，若搭配政府的貨物稅減徵與汰舊換新補助，入手價一口氣狠砍10萬元，有的甚至50萬有找。
貝佐斯和馬斯克的星際大戰開打 SpaceX指控亞馬遜布置的衛星危害軌道安全
美國聯邦通訊委員會（FCC）日前正式豁免亞馬遜旗下衛星寬頻計畫Amazon Leo的中期部署里程碑，免除該公司必須在2026年7月底前將半數衛星送入軌道的義務，為這場與馬斯克SpaceX旗下星鏈（Starlink）之間的低軌道衛星寬頻大戰，開創了新的競爭格局。FCC於6月5日正式授予Amazon Leo有限豁免，撤銷其必須在2026年7月30日前完成50%......
(影)「阿帕契」被擊落美伊衝突升溫！ 美媒推測 恐與「這些」武器有關
[Newtalk新聞] 當地時間 9 日，美國總統川普指控伊朗在荷姆茲海峽上空擊落一架美軍 AH-64 「阿帕契」直升機，宣布將對相關行動採取回應，美伊兩國間的衝突情緒也持續升溫。與此同時，美國各界開始針對伊朗使用何種武器擊落美軍直升機展開討論，推測該起事件可能與「沙赫德」無人機或搭載防空導彈的快艇有關。 根據中國《觀察者網》報導，在川普宣布將對阿帕契被擊落一事進行回應後，美軍中央司令部於 9 日晚間對伊朗發起「自衛打擊」，襲擊多個關鍵軍事設施。隨後，伊朗對中東地區的美軍目標發起反擊，做為對美軍打擊行動的回應。同時，伊朗也指控美軍透過「自衛打擊」的方式對伊朗南部地區進行了殘酷的襲擊，圍繞在美伊兩國間的矛盾也逐漸升級。 伊朗沙赫德-136 無人機。 圖 : 翻攝自觀察者網 雖然美軍在第一時間採取行動，出動無人艇成功救援了阿帕契上的兩名同僚，但至今仍尚未公布該架直升機是被甚麼武器擊落，多家美國媒體也紛紛提出假設，推測伊朗可能在此次行動中使用的武器種類。 其中，美國《有線電視新聞網》( CNN )、《Axios》引用知情消息人士提供的資訊，認為該架阿帕契很可能是在荷姆茲海峽上空執行巡邏任務時
保險業務帶頭詐保！不法金額逾兩百萬 製造假車禍鎖定ＰＲＰ高額自費療程
社會中心／黃恩琳、劉毓琦 台北報導竟然有人利用PRP高額自費醫療項目詐領保險金！檢警調查，一名陳姓保險業務員和其他業務員以及保戶等23人合作，製造6起假車禍，再搭配PRP療程項目向好幾家保險公司詐領200多萬保險金。保險公司發現異常提告，士檢偵辦後，依法起訴23人。
聯發科被「關禁閉」掀爭議 金管會擬放寬標準、縮短天數
聯發科於5月上旬遭列為處置股票，俗稱「關禁閉」。當時實施每5分鐘人工撮合一次的分盤交易，創下台股史上市值最大處置股紀錄，金管會也承諾要進行改革，俗稱「聯發科條款」。金管會今日給財委會報告，將分短中長期改革。
高金素梅涉貪案求刑12年 國台辦竟發聲護航
政治中心／綜合報導原住民立委高金素梅，因涉入詐領助理費案，遭檢方求刑12年半，沒想到中國國台辦，週三竟發聲大罵民進黨搞綠色恐怖，不過就有網友還整理出，目前泛藍立委中，總共有多達17人都陷入刑案，質疑民眾黨配合藍營不斷提出延會，就是為了大開保護傘。