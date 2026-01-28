海馬斯前推東引？ 朱宥勳讚：「戰略先手」迫解放軍成本暴增

國軍高機動海馬斯多管火箭系統。春節防衛演練，發射車進入陣地，模擬對澎湖望安、七美島敵目標射擊，並在完成射擊後迅速脫離發射區進行掩蔽。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 平面媒體報導，軍方近期規劃將高機動火箭系統（HIMARS，海馬斯）部署至東引島等外島前線，作家朱宥勳今天（28日）在臉書發文分析，這種作法雖使武器暴露風險升高，但能迫使解放軍在集結階段即面臨尷尬抉擇，提升我方「戰略先手」優勢。根據最新軍購數據，台灣採購海馬斯總量將達111套，部署密度冠全球，遠超烏克蘭，足見有餘裕執行此威嚇策略。

朱宥勳指出，將珍貴的海馬斯置於東引等前線，確實危險，但對解放軍構成重大挑戰。若解放軍仍在集結，我方可研判進攻機率高，先發制人打擊其集結地；反之，若解放軍為避免此況而在集結前動手摧毀海馬斯，我方則獲充足反應時間。朱宥勳分析，「放在前線的海馬斯，很難保證長久存活，然而『放在那裡』，就能獲得一點戰略上的先手。」他強調，此部署讓解放軍僅剩三種選擇：（a）做好「集結中就會遭受打擊」的準備；（b）為了不在集結中遭受打擊，被迫打草驚蛇；（c）把集結地放在海馬斯打不到的地方，但渡海路徑延長、風險倍增。每項選項皆會大幅增加解放軍進攻成本與風險。

平面媒體引述未具名軍政人士說法，指海馬斯若部署東引，其ATACMS戰術飛彈射程達300公里，不僅涵蓋福建福州、寧德，更可北達浙江溫州、台州等東部戰區海軍基地；若置澎湖，則能直擊廣東沿海。國防部最新向立法院提交軍購清單顯示，海馬斯採購總量暴增至111套，每萬平方公里部署量高達30.9套，達波蘭2倍、美國75倍，遠超全球水準。相較之下，烏克蘭國土面積為台灣17倍，卻僅獲美國援助約30套海馬斯；台灣ATACMS彈道飛彈更達524枚，是美國四年來供烏的三倍，凸顯台灣在小國土上擁有高密度火力優勢。朱宥勳對此論述：「要是海馬斯只有十幾套，當然就會以本島防禦優先。但要是買到一百多套，當然就有更靈活的規劃空間。」

海馬斯系統首批11套已於2023年底交付台灣，2025年5月在屏東九鵬基地首度實測，射程覆蓋福建沿海，展現對中國沿岸軍事設施的源頭打擊能力。軍事專家分析，此部署整合MQ-9B無人機與TMN系統，可實現7分鐘內高精準打擊，強化台灣不對稱作戰。中國近期軍演頻繁提及海馬斯為主要威脅，顯示此策略已發揮嚇阻效應。

朱宥勳的觀點引發議論，部分軍迷附和指出，台灣海馬斯密度高居全球，有助轉變為「精準飛彈島」，但也提醒需注意電子干擾風險。國防部回應部署細節，僅強調所有軍購均為提升防衛韌性。隨著台海緊張升溫，此類前線配置恐成未來衝突關鍵變數。

