海鮮二代餐餐內臟黑白切配啤酒 僅45歲手腳滿布痛風石

45歲的傅先生從小家中賣海鮮，常把賣不完的魚蝦煮成海鮮鍋當三餐，成年後習慣在路邊麵攤點內臟黑白切配啤酒，十多年前開始反覆腳趾紅腫劇痛，如今手腳關節嚴重變形，痛風石大如十元硬幣，走路困難。

45歲的傅先生從小家中賣海鮮，常把賣不完的魚蝦煮成海鮮鍋當三餐。（示意圖／Pixabay）

衛生福利部桃園醫院骨科醫師陳奕舟指出，痛風是因體內尿酸濃度過高，尿酸鹽結晶沉積在關節與軟組織中，引發急性發炎與長期關節破壞。台灣飲食習慣中常見海鮮、動物內臟、濃肉湯及含糖飲料，再加上熬夜、飲酒與肥胖等因素，使痛風有逐漸年輕化趨勢。

陳奕舟表示，許多患者僅在發作時服用止痛藥，忽略持續降尿酸治療，長期下來不僅可能造成關節變形、行動受限，也會增加腎臟功能受損與心血管疾病風險。傅先生就是只靠止痛藥撐過去，沒有規則就醫，才讓工作與生活都受影響。

隨著春節將至，圍爐火鍋、蝦蟹貝類與啤酒都是高普林地雷。（示意圖／Pixabay）

隨著春節將至，圍爐火鍋、蝦蟹貝類與啤酒都是高普林地雷。衛生福利部桃園醫院骨科病房護理長王瓊玉提醒民眾把握「三少二多」原則，也就是少內臟、少濃湯、少含糖與酒精，多喝水、多蔬果。充分水分有助尿酸代謝，每日應攝取足夠水量，避免以含糖飲料或酒類取代。

王瓊玉指出，已確診痛風者更應規則服用降尿酸藥物，並定期追蹤尿酸值控制在每分升6毫克以下，切勿自行停藥。急性發作時應儘速就醫，由醫師評估使用消炎止痛或其他治療方式，避免自行亂服成藥傷腎。平日飲食可選擇白肉取代紅肉，火鍋湯底避免飲用，海鮮以較低普林的魚類為主，同時維持理想體重與規律運動。衛生福利部桃園醫院呼籲，飲食適度、觀念正確、按時就醫，才能遠離痛風威脅。

