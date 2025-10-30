海鮮控注意！台人愛吃的「２類水產」重金屬超標，吃錯部位恐加速罹癌
海鮮向來是國人餐桌上不可或缺的美味，富含豐富的蛋白質與多種營養素，深受大眾喜愛。然而，消費者權益保護基金會最新檢測發現，國人愛吃的旭蟹和丁香魚等水產存在重金屬超標問題，長期食用恐對健康造成威脅。對此，專家特別提醒，孕婦及幼童應格外謹慎，避免攝取來源不明的產品，以免影響神經系統發育或增加罹癌風險。
消基會揭重金屬食安危機
消基會在2025年７月針對市售水產品進行全面檢測，抽驗範圍涵蓋旭蟹、丁香魚、海膽與生蠔等26件樣品。這些產品來源橫跨緬甸、泰國、日本、美國、越南及台灣等地，購買通路包含台北市傳統市場、新北市大賣場與網購平台，檢測項目主要針對鉛與鎘２種重金屬進行分析。檢測結果顯示，24件樣品檢出鎘成分，其中旭蟹與丁香魚的超標情況最為嚴重，引發食安疑慮。
旭蟹與丁香魚重金屬超標
在旭蟹檢測結果中，６件樣品雖未檢出鉛，但有５件鎘含量介於1.4至2.3毫克／公斤，遠超過「甲殼類可食肌肉」法定限量0.5毫克／公斤的標準，最高超標達4.6倍。丁香魚方面，10件樣品中有７件鎘濃度落在0.07至0.13毫克／公斤，同樣超過「其他魚類」限量0.05毫克／公斤的規定。此外，海膽與生蠔也各有樣品檢出鎘超標，顯示重金屬汙染問題在多種水產品中普遍存在。
體內重金屬過多恐致癌
專家強調，鉛及鎘為常見的環境汙染物，主要因海洋汙染、養殖水源汙染或加工過程而殘留於水產品中，具有累積毒性特徵。鉛會嚴重影響神經系統發育，對兒童與胎兒造成不可逆的傷害，可能導致學習障礙、行為問題等後遺症。鎘若長期攝入，恐對腎臟功能造成損害，長期暴露更與骨質疏鬆症及癌症風險密切相關。因此，孕婦及育齡婦女，以及１至11歲的幼童，應特別注意飲食安全，減少攝取來源不明或重金屬風險高的海產品。
避開高風險部位保健康
消費者在享用海產品時，應避免攝取高風險重金屬部位，以降低健康威脅。旭蟹類應避免食用肝胰腺、蟹黃、鰓等部位；丁香魚類則需避開肝臟、腎臟、鰓等器官；海膽類的消化系統和生殖腺等軟體器官，以及堅硬的鈣化部位如刺、牙齒和骨骼都應避免食用；生蠔類的鰓、胃、內臟團等部位同樣具有較高的重金屬累積風險。透過正確的食用方式，可有效減少重金屬暴露的機會。
產品標示不全罰300萬
除了重金屬超標問題，消基會檢測也發現７件產品標示不符規定，問題包括未註明原產地、製造商資訊或內容物說明，甚至有商品完全無任何標示。這些標示缺失恐違反《食品安全衛生管理法》相關規定，主管機關可依法開罰，最高可處300萬元罰鍰。
▲旭蟹存在重金屬超標問題。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
消基會網址：https://www.consumers.org.tw/product-detail-3966797.html
