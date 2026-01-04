海鮮控看過來！宜蘭這家定食充滿儀式感的日系擺盤，產地直送午仔魚鮮美入魂

宜蘭｜竹谷定食

最近在宜蘭民族路和民權新路交叉口，發現一家超厲害的「竹谷日式海鮮定食」，他們家最吸睛的就是那充滿儀式感的日系九宮格木盤擺盤，隨手一拍都是網美等級的照片，質感直接拉滿，店內空間也很舒服，質感的日式調調

餐點部分，海鮮控絕對不能錯過他們的極鮮船釣透抽和炙烤午仔魚，產地直送的鮮甜味真的沒話說，簡單沾點玫瑰鹽就超美味；肉食系的朋友，我也很推那份厚實多汁的板腱牛或金黃脆皮唐揚雞，還有炸豬排都好銷魂，價位從350元起，真心覺得不貴，CP值很高

最佛心的是店內居然還有自助吧，只要消費滿200元就能無限享用香Ｑ白飯、多款飲料及冰淇淋，完全不用擔心吃不飽，這篇裡面有竹谷定食菜單、必點菜色推薦大家快來吃看看吧！

宜蘭｜竹谷定食

想找「竹谷定食」的朋友，它就位在宜蘭市民權新路 193 號，民族路和民權新路的三角窗地帶，附近好停車路邊是可以停的，如果找不到停車位也可以直接導航「VIVI PARK 臨時停車場」那是離餐廳最近的收費停車場，停好車大約走一分鐘就能到餐廳

走進「竹谷定食」，真的會被那種舒服的木質調日式感給圈粉，木頭桌椅配上頭頂那幾盞透著暖光的編織吊燈，氣氛營造得剛剛好

宜蘭｜竹谷定食

桌位之間的距離拿捏得很不錯，不會跟隔壁桌背貼背，坐起來寬敞，找個自己喜愛的角落坐下吧，家人一起來聚餐都很適合

宜蘭｜竹谷定食

宜蘭｜竹谷定食

「竹谷定食」是由宜蘭超有名的台妹炸雞老闆，聯手曾經營過「竹谷串燒季節料理」的弟弟一起打造的全新品牌！兩兄弟一個擅長炸物、一個精通串燒和日式料理，強強聯手把日式定食做得更有層次感！

宜蘭｜竹谷定食

菜單&低消

「竹谷定食」的菜單分類非常細緻，主要以食材種類劃分，包含竹谷金鳳（雞肉）、竹谷豚品（豬肉）、竹谷牛箋（美國牛）、竹谷海珍（海鮮），以及專為蔬食者準備的竹谷清流（全素食-須提前預訂），另外還有豐富的單點小菜-竹谷序曲，不管小孩或長輩都能點到喜歡的

宜蘭｜竹谷定食

每人的基本低消為 200 元（130公分以下不需要低消），如果您當天不想吃大份量的定食，也可以選擇從小菜或單點品項下手，只要單點項目的總金額達到 200 元，同樣可以盡情享用店內的自助吧喔，老闆真的太佛系了

宜蘭｜竹谷定食

「竹谷定食」最棒的就是點套餐或是點滿兩百元就能自助吧吃到飽，一般定食簡餐店哪有可能開自助吧來讓客人吃到飽，但竹谷就是敢，老闆真的沒有在怕的啦

宜蘭｜竹谷定食

除了冷飲，還有熱的花草茶，老闆娘說不定期會更換，每次都能喝到不同口味的熱飲

最吸睛的莫過於那整排色彩繽紛的冰淇淋櫃，提供了好幾種口味可以選，餐後自己挖上幾球不同味道的冰淇淋，真的是吃定食最完美的結尾

宜蘭｜竹谷定食

點份主餐就能輕鬆享受這些無限量供應的附餐，整體的飽足感與爽快度真的沒話說，完全能感受到老闆滿滿的誠意

宜蘭｜竹谷定食

推薦必點套餐

炙烤午魚 – $380

第一道推薦必點套餐就是魚料理，如果你跟我一樣，對「烤魚」有種莫名的執著，那這道炙烤午仔魚真的會讓你驚艷！這份定食一上桌，視覺效果就先給滿分，旁邊那一格格精緻的小菜也沒在馬虎，從溫潤的茶碗蒸到清爽的漬物，每一道都能感受到店家的用心

宜蘭｜竹谷定食

午仔魚肉被烤得恰到好處，外皮薄脆帶著微微的焦香，重點是裡面的肉質，厚實又極其細嫩，完全不乾柴，輕輕擠一點檸檬汁，再沾一點點胡椒鹽，那種魚油在口中化開的香氣，真的會讓你忍不住多扒幾口飯

宜蘭｜竹谷定食

宜蘭｜竹谷定食

定食當然要有配菜啦，九宮格配置真的很有儀式感，每一道小菜都精緻得像藝術品，這一組定食總共有七道小菜（包含白飯），菜色會依照季節而更換，每一次來都會有不同驚喜

宜蘭｜竹谷定食

宜蘭｜竹谷定食

宜蘭｜竹谷定食

宜蘭｜竹谷定食

宜蘭｜竹谷定食

特別喜歡這道白菜滷，很有宜蘭名菜西魯肉的既視感，加個蛋酥就完全像了

宜蘭｜竹谷定食

極鮮船釣透抽 – $420

怕小孩吃到魚刺，但又想吃海鮮，那麼這道「極鮮船釣透抽」真的可以點起來，船釣等級的新鮮度一入口就知道，口感極其Ｑ彈，每嚼一口都能感受到肉質的緊實與甜美

宜蘭｜竹谷定食

我個人最推薦先沾酸辣醬非常對味，那抹清新的酸能瞬間勾勒出透抽的鮮度，簡單的調味反而最能襯托出食材的鮮美，海味直接爆發！

宜蘭｜竹谷定食

宜蘭｜竹谷定食

香煎雞腿排 – $ 420

吃完烤魚和透抽，還有一個大熱門也要吃看看就是「香煎雞腿排」，不吃牛或魚的朋友可以點看看

宜蘭｜竹谷定食

你看這雞腿排的皮，煎到那種「咔滋咔滋」的酥脆感，光看顏色就知道火候抓得很準，咬下去後，裡面的肉質軟嫩到不行，雞汁在嘴裡噴發

宜蘭｜竹谷定食

老闆還貼心地附上酸甜風味的沾醬，沾一點點可以帶出肉的鮮味，吃完一整塊也不會覺得油膩

宜蘭｜竹谷定食

臻品板腱牛 – $480

今天要跟你們分享我的心頭好「臻品板腱牛」，如果你追求那種「高品質 牛肉」帶來的幸福感，這一份絕對不會讓你失望！

宜蘭｜竹谷定食

你看這牛肉的熟度，粉粉嫩嫩的卻完全不帶血水，師傅的火候抓得超專業

宜蘭｜竹谷定食

我最喜歡的吃法是先夾一片沾點玫瑰鹽，鹽巴微鹹的味道會瞬間把牛肉的甜味在舌尖引爆，接著再擠上幾滴金桔汁，那抹淡淡的果酸讓整份牛肉吃起來變得很清爽，真的會讓人一片接一片停不下來，超下飯的

宜蘭｜竹谷定食

味噌松阪豚 – $450

松阪豬最迷人的就是它帶著油脂卻完全不膩，咬下去那種脆口的口感真的會讓人上癮！師傅還特別用味噌去帶出肉的層次感，表面烤到微微焦香，味噌的鹹甜味滲進肉質裡，真的超級下飯

宜蘭｜竹谷定食

宜蘭｜竹谷定食

宜蘭｜竹谷定食

黃金唐揚雞 – $350

吃過牛排後，如果你跟我一樣是那種「聽到酥脆聲音就會心跳加速」的炸物控，這盤絕對是你的菜！

宜蘭｜竹谷定食

這唐揚雞外皮炸得非常透，咬下去是真的有「咔滋」一聲，重點是裡面的雞肉還保有滿滿的肉汁，超 juicy！

宜蘭｜竹谷定食

我最推薦一定要沾他們家的特製塔塔醬，帶點微酸的豐富層次感，讓炸雞吃起來更清爽，會有不同味蕾層次的體驗！

宜蘭｜竹谷定食

黃金炸豬排 – $ 370

雖然炸豬排很常見，但要做到外皮酥脆不油膩，肉質厚實卻不乾柴，真的看功力！

宜蘭｜竹谷定食

一咬下去，裡面的肉厚度很有誠意，肉汁被完美鎖在裡面，吃起來很有存在感，配著白飯一起吃，真的會讓人不自覺地把整碗飯掃光

宜蘭｜竹谷定食

單點菜色

吃完定食還嫌不飽（大胃王無誤），那可以考慮再點單點，或是小孩可以單點滿200元，就能自助吧吃到飽，根本超級划算的

宜蘭｜竹谷定食

花生金酥糕 – $60

我一定要私心推薦你們這道隱藏版的人氣王「花生金酥糕」，其實就是我們最熟悉的豬血糕，但厲害的是，他們家的真的吃起來很不一樣

宜蘭｜竹谷定食

這豬血糕外層炸到微酥，咬下去裡頭卻是Ｑ彈到不行，完全不會黏牙，最精華的是外頭鋪得滿滿的花生粉，那種鹹甜鹹甜的香氣，真的銷魂呀！

宜蘭｜竹谷定食

酥脆天婦羅 – $120

竹谷的甜不辣跟你在外面吃到的完全不一樣，它被炸得鼓鼓胖胖的，外皮酥酥的但裡面卻超級Ｑ彈，那種魚漿的鮮甜味會在嘴裡慢慢散開，真的會讓人上癮！而我最驚艷的是它的蝦餅，口感非常紮實，嚼起來很有誠意，完全不是那種粉感很重的那種

宜蘭｜竹谷定食

宜蘭｜竹谷定食

宜蘭｜竹谷定食

黃金炸草蝦 – $160

黃金炸草蝦炸物拼盤，炸物的水準超高（有台妹炸雞的影子），這道炸物大草蝦絕對是主角體型飽滿，外層的麵衣炸得極其輕薄酥脆，一咬下去就能感受到蝦肉的緊實與鮮甜

宜蘭｜竹谷定食

宜蘭｜竹谷定食

最棒的是旁邊那一整組蔬菜天婦羅，南瓜的甜、節瓜的清爽，還有香菇的厚實香氣，每一口都是食材的原味，我最愛的吃法是沾上一大口特製塔塔醬，那種滑順微酸的口感讓炸物瞬間變得清爽

宜蘭｜竹谷定食

宜蘭｜竹谷定食

竹谷定食海鮮推薦嗎？我的答案是非常推薦。 從食材的來源到料理方式，都能感受到店家對「鮮度」的堅持

宜蘭｜竹谷定食

尤其是「極鮮船釣透抽」與「炙烤午仔魚」我最愛，船釣透抽主打新鮮直送，肉質厚實且極具Ｑ彈感，簡單的烹調就能帶出海鮮原始的清甜；而炙烤午仔魚則以豐富的魚油香氣著稱，外皮烤至金黃酥脆，內裡肉質細嫩多汁，是許多饕客的首選

此外，對於喜歡炸物的人，「黃金炸草蝦」結合了大草蝦與南瓜、節瓜等時蔬，搭配特製塔塔醬，提供不同層次的海味饗宴

定食的擺盤視覺與儀式感十足： 餐廳標誌性的「九宮格木托盤」擺盤方式深受好評，除了主餐，還有茶碗蒸、味噌湯以及多樣精緻小菜（如鮮蝦花椰菜、炸豆腐等），豐富的色彩與種類讓用餐充滿質感，視覺張力極強

食材處理用心，無論是海鮮的熟度控制，還是肉類如「臻品板腱牛」的粉嫩肉質，都體現了職人等級的功力， 雖然定位為精緻定食，但份量對成年男性來說也非常充足，單點如「花生金酥糕（豬血糕）」或「酥脆天婦羅」更是許多人推薦的超強配角。

宜蘭｜竹谷定食

竹谷定食

地址：260台灣宜蘭縣宜蘭市民權新路193號

時間： 11:30–14:00、17:30–20:00 週四公休

電話：039331757

停車：附近路邊停車或往前兩百公尺有收費停車場

文章來源：卡夫卡愛旅行