「海鮮」千萬別用微波爐加熱！專家曝2電器更適合：化腐朽為神奇

微波爐方便又省時，是現代家庭的「神級廚具」，但有些食物卻不適合使用它來加熱。專家表示，海鮮正是其中之一，稍有不慎，不僅會讓細嫩的魚蝦變得乾柴、難以下嚥，還可能讓整個家被魚腥味攻陷。

根據外媒《The Takeout》報導，海鮮是一種對溫度極度敏感的食材，今天還鮮嫩多汁，明天若加熱不當，就可能變得又硬又乾。近日就有專家提醒，微波爐雖然操作簡單，但對海鮮來說卻是「災難現場」。

主要原因有兩個，首先，微波爐加熱不均勻，容易讓海鮮的蛋白質過度受熱；其次，即使掌握好時間，那股特有的腥味也會在短短幾分鐘內，瀰漫整個廚房，甚至蔓延至家裡各個空間。

專家指出，微波爐產生的高熱常讓蝦子變得像橡膠、魚肉失去水分、扇貝變得乾硬，由於微波爐的熱能分佈不均，當中心剛熱起來時，邊緣早已過熟，不僅口感全失，原本鮮美的風味也蕩然無存。

專家也提到，即使是份量小的螃蟹肉，也可能在不到1分鐘內從鮮嫩變成硬塊。專家建議，若要重新加熱海鮮，應選擇 爐灶或烤箱 等較溫和的方式， 若是用烤箱，可使用鋁箔紙包住海鮮，加入少量高湯或白酒鎖住水分；若用爐灶，則須小火加熱並加蓋，也能保持鮮嫩口感 。

此外，專家直言「微波爐加熱速度快，但代價是風味流失」，若想要吃到美味的海鮮剩菜，不妨多花幾分鐘，用更溫柔的方式，對待這份大海的珍饈。



