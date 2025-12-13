海鯤團隊戮力測試 不負國人所望

記者郭曉蓓／綜合報導

台灣國際造船股份有限公司昨日表示，國造潛艦原型艦「海鯤軍艦」承造迄今，並無任何工程技術的瓶頸與困難，且裝備系統驗測過程發現的缺失，都有多重備援作為因應，強調媒體對測試過程發生問題的報導或臆測，將不再回應，並戮力專注完成各項測試作業，盼盡快完工交艦。

台船表示，首次製造潛艦，測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，盼國人理解並持續支持。此外，台船承造各型船艦，任何裝備系統於驗測過程發現的各類缺失，都會設計自動、半自動及人力等操作為多重備援等因應作為，而台船專案團隊將負責任逐次解決，迄今並無任何工程技術的瓶頸與困難，且同仁亦從中學習，獲得寶貴經驗，作為後續艦性能改善之基礎。

台船指出，現階段為了保密及加緊完成各種測試，相關媒體對測試過程發生問題的報導或臆測，將不再逐一回應。潛艦專案團隊將持續戮力專注於完成「海鯤軍艦」的測試、缺改，在安全無虞的前提下，盡快完工交艦，不負國人所望！