海鯤潛艦完成浮航測試 台船：調校整備後依計畫實施潛航測試

國造潛艦（IDS）首艘原型艦海鯤號2025.11.28第5度出海進行浮航測試，對水櫃進行注水測試，為正式潛航測試前的準備科目。台船提供



國造潛艦首艘原型艦「海鯤號」，今天（11/28）上午第5度出海進行浮航測試，在完成測試項目後，晚間返回高雄港。台船公司今天晚間也宣布，連續兩日實施海上浮航測試，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。依據海軍先前說明，接下來海鯤潛艦首先將進行的是淺水的潛航測試項目，深度50米。

國造潛艦（IDS）首艘原型艦海鯤號2025.11.28第5度出海進行浮航測試。台船提供

台灣國際造船股份有限公司(以下簡稱台船公司，股號：2208) 今晚發布新聞稿指出，台船公司承造之「海鯤軍艦」，已於昨日及今（28）日連續兩日實施海上浮航測試，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。

2025.11.28晚間，國造潛艦（IDS）首艘原型艦海鯤潛艦結束第5度海上測試（SAT）後，返回高雄港。台船提供

新聞稿也指出，台船公司陳政宏董事長表示：「韌性新防衛，台船已就位」，強調公司將持續積極配合政府政策，加強國際合作，提升軍艦技術，研製無人船艇，厚植國防軍工產業的量能，帶動供應鏈發展，增強防衛韌性，為國家建構可恃而有效的防衛戰力。

國造潛艦（IDS）首艘原型艦海鯤潛艦（舷號711）2025.11.27第4度出海測試，可見海軍與台船等團隊人員於帆罩頂端瞭望，海軍256戰隊人員亦參與測試。諸葛風雲提供

昨天台船也證實，昨天海鯤潛艦實施第4次海上浮航測試，順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。今天第5度海上浮航測試中，則執行其餘的浮航測試項目，終於在今天完成所有浮航測試項目。下一步將是海鯤潛艦更重要的節點，開始執行潛航測試，分別從淺水再到深水，後續測試將更受到各方關注。

