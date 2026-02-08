即時中心／温芸萱報導

台船公司今（8）日公布國造潛艦原型艦「海鯤軍艦」近兩週共4次淺水潛航測試影像，完整呈現出港、下潛、上升至返港過程。畫面顯示，海鯤艦依程序完成潛翼下壓、潛望鏡深度航行，並首度曝光由中科院研發的誘標系統測試，顯示下潛深度已超過50公尺。軍事專家紀東昀指出，整體流程流暢，影像拍攝清楚，成功破除外界質疑為AI生成的謠言，也證實潛艦國造已具備實質成果。

台船公司承造之國造潛艦原型艦「海鯤軍艦」，近兩週依照測試程序書，完成4次「淺水潛航」測試，相關紀錄影像今（8）日正式對外公布，開放社會各界點閱。台船表示，期盼國人持續支持潛艦國造政策，後續造艦團隊將接續進行各系統調校與檢整，在確認安全條件並完成評估後，依表定計畫安排後續潛航測試。

出港到二航道 多艦戒護下展開測試

根據台船發布的影片內容，海鯤軍艦自台船91號碼頭出港後，航經回船池左轉進入高雄港二航道，全程在工作船、「奮進魔鬼魚號」及海軍陸戰隊突擊艇等單位戒護下前進，隨後通過高雄港第二港口，正式進入潛航測試海域。

影片中可見，在約42秒時，潛艦1號水櫃開始進行排氣注水作業，排出水霧狀氣泡，外觀宛如鯨魚下潛，象徵潛航前的關鍵準備階段已啟動。

潛翼下壓、圍桿升降 完成潛望鏡深度航行

約54秒時，海鯤軍艦前半段船體開始沒入海中，艦體兩側潛翼角度向下，呈現下潛前的標準姿態。此時仍可清楚看到艦上兩支圍桿伸出，分別為L3Harris光電圍桿及通信圍桿。

至58秒時，整個帆罩完全沒入水中，畫面隨即切換為第一人稱視角，從海鯤艦艦首向前拍攝，可見攔截聲納位置清楚呈現，顯示艦艇已進入潛望鏡深度，只剩潛望鏡可觀察海面並進行通信聯絡及呼吸管換氣作業。

從1分14秒畫面可見，潛艦在潛望鏡深度航行相當平穩；至1分20秒時，三根圍桿同步升出水面，依序為通信圍桿、攻擊潛望鏡及數據通信圍桿，整組圍桿升降過程流暢順利。

快新聞／海鯤潛艦實測畫面曝光！專家：打臉AI造假質疑

海鯤號下潛。（圖／台船公司提供）

超越50公尺深度 首度曝光誘標系統測試

隨著艦首影像光線逐漸變暗，海鯤軍艦已下潛至陽光無法穿透的深度，顯示深度超過原先預定的50公尺。影片中1分38秒，出現由中科院研發的誘標系統發射畫面，成為本次測試的重要亮點。

該系統可在潛艦遭敵方魚雷鎖定時，發射兩種不同誘標彈，一種為氣泡式誘標，利用大量氣泡隔絕潛艦聲音；另一種則是製造假目標聲源，藉此誤導敵方魚雷航向，提升生存能力。

快新聞／海鯤潛艦實測畫面曝光！專家：打臉AI造假質疑

海鯤號發射誘標。（圖／台船公司提供）

順利上浮返航 專家：影像打破謠言

影片後段可見，海鯤軍艦自潛望鏡深度逐步上浮，帆罩重新露出水面，完成整個下潛與上升流程。返航途中，後方可看到由台船建造的「大武軍艦」全程戒護。台船指出，4次潛航測試中，有2次是在晚間6、7點後才返抵高雄港，顯示測試內容嚴謹且順利完成。

軍事專家紀東昀解說指出，台船今日公布的畫面，完整呈現海鯤潛艦於1月29、30日及2月5、6日共4次潛航紀錄，從出港、下潛、上升到返港全程清楚可見，並在潛望鏡深度進行多項感測測試，包括搜索與攻擊潛望鏡、通信圍桿、呼吸管，甚至誘標系統發射。

紀東昀強調，整體測試流程相當流暢，影像拍攝方式也成功破除外界質疑為AI生成影片的謠言，顯示台船與海軍在潛艦國造上已具備充分準備，並讓國人看見台灣具備自行建造潛艦、逐步累積下潛實績的能力。

原文出處：快新聞／海鯤潛艦實測畫面曝光！專家：打臉AI造假質疑

